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Burak Elmas: "Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz" - Son Dakika

Burak Elmas: "Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz"

12.09.2021 18:12

Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile uzun vadeli bir plan yaptıklarını belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz.

Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile uzun vadeli bir plan yaptıklarını belirterek, "Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolaysıyla burada böyle bir şeye asla taraf olmayız. İzin vermeyiz. Hocamızın da teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.

Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmaz, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi Trabzon'a geldi. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elmaz, bugün Galatasaray için acı bir gün olduğunu belirterek, "Bugün camiamız için acı bir gün. Çok kıymetli başkanımız, abimiz, hocamız Duygun Yarsuvat'ı ebediyete uğurladık. Allah'tan kendisine rahmet ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim'in katkısıyla yeni bir takım kurduklarını belirterek, "Yeni bir takım kurduk hocamızın desteğiyle birlikte bugün de takımımızın yanında olmak için cenazeden çıkıp buraya geldik. Takımıza destek olmak ve takımımızla birlikte olmak için" ifadelerini kullandı.

"CEZALI OLMAMIZ TAKIMIMIZIN YANINDA OLMAYACAĞIZ ANLAMINA GELMİYOR"

Trabzon'a gelmelerine rağmen maçı izleyemecekleri ile ilgili olarak ise Elmas, "Bununla ilgili gerekli yorumları yaptık. Hukuğa yansıdı konu. Gerekli suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuğun adaletine güvenerek takip etmeye davam edeceğiz. Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamıza engel olamayacak. Cezam süresince deplasmanlarda takımımızın yanında olmaya devam edeceğim. Umarım Türk futbolu arzu ettiğimiz herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kavuşur. Bunun içinde Galatasaray olarak mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLUR İNŞALLAH"

Trabzonspor maçıyla ilgili olarak ise Burak Elmas, "Güzel bir maç olsun, herkes kazanmak ister bizim kazanacağımız bir maç olsun istiyoruz. Oyuncularımız çok hızlı tempo ile başladı. Maalesef Türk futbolunun Avrupa'daki başarısız sonuçlarından dolayı, ikinci olan 3 ön eleme oynuyor. Şampiyon olan kulüpte iki ön eleme oynayacak. Hızlı bir giriş yaptık ama sonrada transferlerimizi yaptık. Bambaşka bir stratejiyle bu transferleri yaptık. Oyuncularımız bir arada yeteri kadar oynayamadılar ama oyuncularımızın kalitesinden memnunuz. Sahada gördüğümüzden de memnunuz. Ciddi bir çalışmaydı. Bugün oyuncularımızın takım olarak beraber hareket edip, sahada mücadele etmeleri umarım sonucu galibiyetle biter. Trabzonspor ve Galatasaray iyi ilişkileri olan iki kulüptür. Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmaya çalışanlar oldu ama Galatasaraylılar olarak biz deplasmanlara gelip Trabzonspor taraftarı ile maç izlemişizdir. Dolaysıyla dostluğumuz bizim dönemimizde eskisi gibi yürütmek istiyoruz. Ağaoğlu yönetimiyle güzel ilişkilerimiz var. İki takıma yakışan Türk futboluna yakışan bir mücadele olur. Bu arada sayın Ağaoğlu'nun kızı trafik kazası geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"İZİN VERMEYİZ; HOCAMIZ DA KABUL ETMEZ"

"Milli Takımın durumu ortada Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Fatih Terim'e bir teklif gelir ise sizin tutumunuz ne olur?" sorusuna ise Burak Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net. Biz hocamızla beraber uzun bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğini etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolaysıyla burada böyle bir şeye asla taraf olmayız. İzin vermeyiz. Hocamızın da teklifi kabul edeceğini sanmıyorum" dedi.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

"Fatih Terim'in fotoğraflarda yüzü gülmediği" şeklinde soruya ise Elmas, "Biz bir aileyiz. Takımımız da bir aile, dışardan gelen yorumlarla ailemiz içerisinde bir karar vermiyoruz. İçerde ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da biliyoruz. Karakterline de biliyoruz. Galatasaray'a laik oldukları için buradalar. Dışardan gelen yorumlara göre aile içerisinde konularla ilgili karar almayacak kadar ailenin içerisindeyiz. Ailemizi seviyoruz" şeklinde konuştu.

Her takımın güçlenmek için hamleler yaptığını belirten Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu lig sonunda göreceğiz. Biz bir senelik değil gelecek adına planlar yapıyoruz. Diğer takımlara saygı duyuyoruz. Biz Galatasaray olarak bir hikaye ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer takımların stratejilerine saygı duyuyoruz."

(Ozan Köse - Bekir Koca/İHA)

Burak Elmas: Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz
Burak Elmas: Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz
Burak Elmas: Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz
Burak Elmas: Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burak Elmas: 'Fatih Terim'in Milli Takıma gitmesine izin vermeyiz' - Son Dakika


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