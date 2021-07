Burak Elmas: "Galatasaray'a zarar verme eleştirilerinin sonuna kadar karşısında olacağız" -2

- Burak Elmas: " Galatasaray'a zarar verme eleştirilerinin sonuna kadar karşısında olacağız"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hem futbolda hem de diğer branşlarda teknik adamlara, sporculara yapılan ve sarı-kırmızılı camiaya zarar vermeye yönelik eleştirilerin her zaman karşısında olacaklarını dile getirdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, temmuz ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkanlığa seçildikten sonra birleştirici üsluplarına devam ettiklerini dile getiren Elmas, "Birinci divan kurulu toplantımız. Bize teveccüh gösteren tüm genel kurul üyelerimize, tercihlerini bizim açımızdan kullanmamış olan genel kurulu üyelerimize de Galatasaray'ın, Türkiye'ye örnek olan demokratik seçim sürecine katkılarından dolayı tekrar huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yolumuz sizlerden aldığımız bu güç ve destekle aydınlanacak ve güçlü bir şekilde sizleri temsilen hareket etmeye devam edeceğiz. Tüm bunların yanında 29 Temmuz 1951 yılında vefat eden rahmetli kurucumuz Ali Samiyen'in 70. ölüm yıl dönümü yaklaşıyor. Bu vesileyle kendisini de rahmetle huzurunuzda anıyorum. Seçildikten sonra seçim süreci boyunca yürüttüğümüz birleştirici ayrıştırmayan, Galatasaray'a yakışan üsluba devam ediyoruz. Buradan asla ödün vermeyeceğiz çünkü biz Galatasaray'ı birleştirici, aydınlık bir geleceğe taşımak, bugünlük kararların Galatasaray'ın geleceğini karartmadığı bir dönem geçirmek için göreve talip olduk. Burada da sizlere verdiğimiz taahhüdün sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"Bize yapılacak her türlü tavsiye ve eleştiriye sonuna kadar açığız"

Göreve geldikten sonra dönem dönem eleştiriler aldıklarını belirten Başkan Elmas, "Bunları da dikkatle dinliyoruz. Kulübün gerçek sahiplerinin sizler olduğunu bilen, sizler adına görevi ifa ettiğimizi bilen bir yönetim kuruluyuz. Arkadaşlarımla beraber tüm eleştirilerinizi, tüm tavsiyelerinizi bugüne kadar ve bundan sonra da çok ciddiye alarak dinlemeye ve bu tavsiyelerinizden, eleştirilerinizden de kendimize gerekli dersleri ve gerekli artı fikirleri çıkarmaya devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum; Galatasaray kürsülerinde, Galatasaray ortamlarında bize yapılacak her türlü tavsiye ve eleştiriye sonuna kadar açığız. Zaten korumaya söz verdiğimiz Galatasaray değerleri de bunu gerektirir. Göreve geldikten sonra arkadaşlarımla ben ciddi bir gündemin içerisine girdik. Mevcut iş süreçleri, organizasyon yapısı, bilgi teknoloji altyapılarını inceleyerek gerçekleştiren analiz çalışması sonucunda stratejik operasyonel ve organizasyonel teknolojik alanlara dahil 200 adet iyileştirme alanı tespit ettik. Tüm bu iyileştirme alanlarını seçim dönemi sizlere vermiş olduğumuz kitapçıkta yer alıyor. Bu 100 günlük hareket planımız çerçevesinde birleştirerek her alana belirli ekibimizle, sorumluluklar dağıtarak bu sorumlulukların ifasına haftalık takibe başladık. Galatasaray'da hepimizin şikayetçi olduğu, bugüne kadar birçok sorunu, kronikleşmiş sorunu da aynı anda çözmeye çalışıyoruz. Bu sorunları çözerken her şeyi kendimizin bildiğine, en iyisini bizim yapacağımızı asla iddia etmiyoruz. Dolayısıyla camiamızın bizlere vereceği her türlü tavsiye, desteğe ve camiamızdaki uzmanların bilgi birikiminden faydalanmaya her zaman açık olduğumuzu tekrar buradan sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

"Teknik direktörümüze yapılan biraz haksız biraz da sertlik seviyesinden fazla olan eleştirileri görüyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven'e karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü hatırlatan Burak Elmas, "Herkesin ilgisini çeken biliyorsunuz en önce spor şubelerimiz var. Bunun birincisi de futbol. Biliyorsunuz hepimizin gerçekten üzüldüğü, yakın zamanda bir PSV mağlubiyeti aldık. Bu bizi ziyadesiyle üzdü. En çok da taraftarı, ben de bir taraftarım, sizler de taraftarsınız. Fakat geçmişte yapılan maç sonuçlarına bağlı panik hatalarıyla, Galatasaray'ın geleceğini asla tehlikeye sokacak hatalar yapmayacağız. Burada akıllı davranarak, Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro yapılanması, bu bütün spor şubelerimiz için geçerli ve gerekli operasyonel altyapıyı kurma hedefimiz var. Son zamanlarda yaptığımız transferler de sanırım gerek yaş ortalaması, gerek bonservis ödemeleri açısından yapmaya çalıştığımız stratejik hamleyi ve kadro mühendisliğini sizler de fark etmişsinizdir. Aynı şey diğer şubelerimiz için de geçerli. Tüm şubelerimize yeni bir bakış açısıyla, bir beyaz sayfa stratejisi açarak şubelerimizin kendi kendine yettiği fakat yarışmacı kimliğinden de vazgeçmediği, doğru sponsorluğun çalıştığı ve bu sponsorlarımızın da yönetimin içerisinde, şube yönetimleri içerisinde söz sahibi olduğu bir modeli söz vermiştik ve şubelerimizde bu modelleri harekete geçirmeye başladık. Futbolda özellikle son zamanlarda da teknik direktörümüze yapılan biraz haksız biraz da seviyesi artık sertlik seviyesinden fazla olan eleştiriler görüyoruz. Hem futbolda hocamızın hem de diğer şubelerde bütün teknik ekiplerimizin, hocalarımızın ve sporcularımızın sonuna kadar arkasındayız. Onlara yapılan haksızlıkları, Galatasaray'a da zarar verme eleştirilerinin de sonuna kadar karşısında olacağımızı sizlere buradan paylaşmak isterim. Tüm teknik direktörlerimiz, tüm sporcularımız bizlerin yani sizlerin, Galatasaray'ının sporcularıdır. Onları korumak onlara eleştiri yaparken Galatasaray'a zarar vermemesini öncelik haline getirmek çok önemlidir" diye konuştu.

"Türk sporunda Galatasaray'ın masadaki ağırlığını hissettirme çabasını hemen devreye soktuk"

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Sedat Doğan'ın, 2013 yılında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımasını ve AİHM'in bu cezaya ifade özgürlüğü kapsamında karar vermesini de değerlendiren Elmas, "Sedat Doğan beyefendinin açmış olduğu ve kazanmış olduğu dava hakikaten çok değerli bir davadır. Kendisiyle de bunu görüştük ve bu davanın gereğini de daha önceki yönetim kurulumuzun bize göre doğru olarak yapmadı, burada da aslında aynı yöntem tavsiye ediliyor fakat bizim görüşümüz; bunun itirazını Türkiye Futbol Federasyonu'na değil, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na yapılması gerektiği yönünde. Biz de bu konuda gereğini yaparak Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na bu itirazı yaptık. Verilen dilekçedeki Sedat Doğan davasında birçok buna benzer dava da var. Bu davaları örnek göstererek kulübümüz aleyhine geçmişte verilmiş kararlarla ilgili disiplin kuruluna başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Disiplin kurulundan gelecek herhangi bir ret ihtimaline karşı da aynı şekilde bu davayı Tahkim Kurulu'na taşıyacağız. Bu yollar tüketilmeden zaten biliyorsunuz başka bir merciye bu konuyu götürmek mümkün değil. Biliyorsunuz yönetime gelmeden önce verdiğimiz taahhütler çerçevesinde Türk sporunda Galatasaray'ın masadaki ağırlığını hissettirme çabasını hemen devreye soktuk. Gerek Kulüpler Birliği'nde yaptığımız toplantıda gerekse kulüpler arası yaptığımız toplantıda bu kronikleşmiş problemlerin hallolması konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesini masaya koyduk" dedi.

"Asıl problem Türkiye Futbol Federasyonu'nun yargı bilimlerinin bağımsızlığı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın yapılacak genel kurulunda Kulüpler Birliği olarak bazı teklifler vereceklerini sözlerine ekleyen Elmas, şu cümlelere yer verdi:

"Genel kurulda bir değişiklik önerisi var şu anda masada. Yani buradaki asıl problem Türkiye Futbol Federasyonu'nun yargı bilimlerinin bağımsızlığı, bağımsız olmaması prensibi. Türkiye Futbol Federasyonu getirdiği öneride tahkim, disiplin, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyelerinin daha önce başkan tarafından atanmasının yerine yönetim tarafından atanması gerektiği maddesini koymuş. Bunun dışında da bu beyefendilerin yemin etmesi zorunluluğunu getirmiş. Yani yemin ederlerse veya ilk başkan yerine yönetim kurulu tarafından atanırlarsa onların bağımsızlığına kavuşacağını düşünüyorlar. Kulüpler Birliği içerisinde diğer kulüplerle birlikte ciddi bir çalışma yaptık. Bizim kendi önerimiz var. Bu kurulların bağımsız seçilmesi, birkaç seçilmiş federasyon yönetimiyle birlikte çalışması, bu kurulların maaşlarını federasyondan değil, başvurular nezdinde kesilen ceza ve cezalarla bir havuzdan bağımsız şekilde ödenmesi şeklinde çok kapsamlı kulüplerin hemfikir olduğu bir tüzük önerisini, bu davanın esası olan bağımsızlığın korunması, hukuk, yargının yani spor futbol yargısının bağımsızlığın korunması açısından bu teklifimizi kulüpler olarak kendimiz vereceğiz. Umuyorum ki yarın bu teklifimizde Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'ndan geçecektir. Ayrıca şu anda üzerinde çalışılmakta olan Spor Yasası'nda da Spor Mahkemesi kurulması yani Türkiye'nin CAS muadili sporda federasyon ve yargı kurullarının aldıkları hukuk kurullarının aldığı cezaların bir üst mahkemeye taşınabilme ihtimalinin de Adalet Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerde yeni spor yasasının içerisine koyulmasını öngörüyoruz. Yani burada ciddi şekilde bu esas sorunu çözmek üzere hamlelerimiz var."