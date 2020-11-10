Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu. Kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, 19-26 Aralık'ta yapılacak seçimde adaylığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden adaylığını açıklayan Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımız'ın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

HAMAMCIOĞLU 'ÇATI' ADAY

Galatasaray yönetimine muhalif açıklamalarıyla her seferinde gündem olan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, Galatasaray Lisesi'nin rütbeli isimleri tarafından başkan adayı yapılmak istendiği bilgisine ulaşıldı.