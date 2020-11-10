Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı - Son Dakika

Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı

10.11.2020 18:23
Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Öte yandan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, Galatasaray Lisesi'nin rütbeli isimleri tarafından başkan adayı yapılmak istendiği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararı sonrası ilk başkan adayı belli oldu. Kulübün eski yöneticilerinden Burak Elmas, 19-26 Aralık'ta yapılacak seçimde adaylığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden adaylığını açıklayan Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımız'ın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

HAMAMCIOĞLU 'ÇATI' ADAY

Galatasaray yönetimine muhalif açıklamalarıyla her seferinde gündem olan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, Galatasaray Lisesi'nin rütbeli isimleri tarafından başkan adayı yapılmak istendiği bilgisine ulaşıldı.

Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, adaylığını açıkladı - Son Dakika Spor


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