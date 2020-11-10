Burak Elmas, Galatasaray'da adaylığını açıkladı - Son Dakika

Burak Elmas, Galatasaray'da adaylığını açıkladı
10.11.2020 18:27
Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, kulüp eski yöneticilerinden Burak Elmas, adaylığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nün aldığı seçim kararının ardından, kulüp eski yöneticilerinden Burak Elmas, adaylığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı. Seçim kararının ardından sarı-kırmızılı kulüpte bir dönem yöneticilik yapan Burak Elmas, adaylığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden adaylığını açıklayan Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımız'ın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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