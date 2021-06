Burak Elmas: Galatasaray'ın kanalları ve mecraları satılık değildir

Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas, D-Smart'ın Seçime Doğru programına konuk oldu. Elmas, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük uluslararası markası ve maalesef doğru marka gibi yönetilmiyor. 100 milyon dolar karşılığında stat isim anlaşmamız 5+5 ön anlaşma imzaladık. Kasa kolaylığı içinde 40 milyon dolar hazırladık. Her şube içinde sponsorlarla görüşmeler yaptık" dedi.

"HERKES SEÇİMİ MERAKLA BEKLİYOR"Güçlü bir yönetimle çok öncen başkanlık çalışmalarına başladığını dile getiren Elmas, " Eylül 2020'de çalışmaya başladık, bütün eksikleri tespit ettik. Kurullarımızı seçtik, Eylül ayından beri haftada 2-3 kez toplandık. Farkımız olaylara bakış açımız, Galatasaraylılığımız. Başarı takım işidir. O takımı doğru oluşturmak gerekir. Sloganımız birlikte çok şey başaracağız. Görev bize verilirse bizden sonraki dönemleri de düşünerek hareket edeceğiz. Başkan, yönetim toplantısında ortada oturacak. Kronikleşmiş sorunları başkan ve 3 arkadaşı çözmeye çalıştı, en büyük problem bu. 90 kişi aynı anda hareket ederek çözeceğiz. İlk gün çalışanlarımızla tanışırız. Herkes seçimi heyecanla bekliyor. Onları rahatlatmak ve görevini yapan arkadaşların ruh halini anlamamız gerekiyor. Çalıştık, planımız hazır. Bugün verdiğimiz kararları ve yarın vereceğimiz kararları düşündük ve uzun süre çalıştık. Galatasaray bir spor kulübü, bugünkü aksiyonu da 6 sene sonra bile bize uyacak şekilde başlatacağız. Spor şubelerimize misyonlar ve hedefler belirledik. Sponsor hedefleri, teknik ekiple ön çalışmaları yaptık. Oyuncular için de görüşlerimiz var, ön görüşmeleri yaptığımız oyunculardan da 25 Haziran'a kadar beklemelerini rica ettik" şeklinde konuştu. "ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY"4 başkan adayıyla bir araya gelmeleri için de Elmas, "Bizim için öncelik Galatasaray. Seçim ortamı var, yönetimin durumu dağınık, mevcut başkanın sağlık durumu iyi değil, şifalar diliyorum. Önümüzdeki birkaç seneyi etkileyecek kararlar var. 31 Mayıs'ta biten kontratı yenilememe kararını açıkladılar. Fatih Terim ile şu dönemde devam edilmesi gerektiğini söyledik ama kabul edilmedi. Mevcut yönetimle aramızda ciddi fikir ayrılıkları var. Onlar kendini Galatasaray'ın sahibi zannediyor. GS TV'de projeleri anlatmak için 500 bin TL ödeme istediler. Mali durum bir sorun değil, sonuçtur. Yapılan yanlışların sonucu oluşan bir durum. Bizim ilave kaynak getirme imkanımız var ama önce mali durumu buraya getiren sorunların tespit edilip çözüm bulmalıyız. Kişilerin değil kulübün planının uygulanması lazım. Galatasaray 1 senelik bütçelerle yönetilemez, en az 5 senelik bütçelerle yönetilmesi lazım. Gelirlerimizi büyüyteceğiz öngörüsüyle harcama yapıyoruz, gerçekleşmeyince borca dönüşüyor. Başarı sürdürülebilir olmayınca, kulüp borçlanıyor" diye konuştu. "GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ULUSLARARASI MARKASI"Galatasaray'ın büyük bir marka olduğunu belirten Elmas, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük uluslararası markası ve maalesef doğru marka gibi yönetilmiyor. Ekibimiz bu anlamda çok güçlü, dijital alan çok önemli bir mecburiyet. Bunu ilk yapan kulüp çok yol alacak. Galatasaray'ın dijital hayattan gerekli payı alması lazım. 100 milyon dolar karşılığında stat isim anlaşmamız 5+5 ön anlaşma imzaladık. Kasa kolaylığı içinde 40 milyon dolar hazırladık. Her şube içinde sponsorlarla görüşmeler yaptık. Bankalar birliği anlaşması kulüplere ciddi yük getiriyor. Gelirinizin yüzde 50'sini bankalar alacak. Bu başarıdan ödün vermek demek değildir. Doğru yönetimle başarılı olunabilir. Biz maalesef şu anda ödeyemeyeceğimiz bir borcun altındayız. Finansal Fair Play uygulamasının doğru uygulanmaması nedeniyle de borç büyüdü. Federasyonun da bunda payı var. Gelirlerinden fazla harcama yapmaması gereken kulüplere göz yumuluyor. Türk futbolu böylece borç batağına girdi. Geçen sene bile gördük, harcama yetkisi diye bir kural kondu, delik deşik oldu. UEFA inceleme bile başlatabilir. Bir taraftan bankalar birliği anlaşması yapan kulüpler kurallara uyarken daha geç anlaşan kulüpler borçlandı ve sonra anlaştı. Sponsorlukların bile gerçek değerinin üzerinde olmaması gerekiyor. Tüzüğümüzde biliyorsunuz denetim kurulu yönetimlerle birlikte seçiliyor. Görevleri üyelerimiz adına Galatasaray Spor Kulübü 'nü denetlemektir. Yapacağımız tüzük değişikliği ile denetim kurulunu ayrı seçtirmek istiyoruz. Bir yönetim kurulu süresinde 2 bağımsız denetim kurulu ile çalışmayı düşünüyoruz. Transfer ve yatırımlar süreçleri var. Bunların hepsinin de denetlenebiliyor olması lazım ki üyelerimiz rahat olsunlar. Galatasaray değerleri ne yazık ki erozyona uğramıştır. Genç yaşta Galatasaray'a hizmet etme imkanı buldum, şanslıyım. Galatasaray'da değerlere uygun davranma ve uzun süre yönetimlerde bulunarak başkanlığa gitme durumu vardı. Ama maalesef bu durum sona erdi. Galatasaray'da ilk defa aday olan başkan adayları, hiç yönetime girmemiş, başkana hitap etmeyi bile bilmeyen yöneticiler geldi" diye konuştu. "8 BİN 600 ÜYENİN OY KULLANMA HAKKI VAR"Seçimde 8 bin 600 üyenin oy kullanma hakkı olduğunu söyleyen Elmas, "Yönetimler tüzükler konusunda aracıdır. Yönetimlerin tüzüğü olamaz, camianın ortak arzu ve isteklerini genel kurula getirmek yönetimin görevidir. 3 sene önce tüzük değişikliği yapsaydık koymayacağımız maddeleri artık yazılı olarak koymamız lazım. Yazılı olmayan kuralları bilmeyen çok Galatasaraylı var. 4500'in üzerinde katılım öngörüyorum. 5000'i de aşabilir. Toplam oy kullanma hakkı olan 8600 üyemiz var. Üyelerin karakteri ve kabiliyetleri benim için önemli. Galatasaray değerlerini hayatında yaşayan ve özümsemiş insanların üye olması gerektiğini düşünüyorum. Değerli insan kaynağını arttırmamız lazım. Aidiyet programı bizim için çok önemli bir program. Hızlı iletişim kurabileceğimiz bir sistem bu. Bunun bir parçası olarak Sportif AŞ 'den hisse vermeyi düşünüyoruz. Daha fazla sorgulanır olmak adına Sportif A.Ş. genel kurullarının da kalabalık olmasını arzu ediyoruz. Elektronik oylama genel kurula gidip imza attığınızda mümkün. Uzaktan oy kullanma sistemi için devletimiz çalışıyor, hazır olduğunda bizde bunu eklemek istiyoruz. Çalışma grupları kurduk, 1 başkan, 10 asil, 5 yedek üyenin yapacağı çok önemli işler var. Çalışma grubunda yönetim kurulundan arkadaşlarımız koordinasyon görevini yerine getirecek" ifadelerini kullandı. "FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"Futbolun içinden gelen birisi olduğunu ve futbolu teknik ekibe bırakacak bir yapı kuracaklarını söyleyen Elmas, "Futbolun içinden geliyorum, dinamiklerini iyi bildiğim bir konu. Teknik ekip kendi işini yapacak. Teknik ekiple konuşarak bir kulüp stratejisi belirleyerek uygulayacağız. Ekibimizde Avrupa'da bir kulüp başkanı var. Onun da çok faydası olacaktır bana. Aracı olmadan futbolu yönetmeyi planlıyoruz. Galatasaray'ın en fazla göz önünde olan şubesi futbol. Her aday teknik direktör adayını açıklamalı. Başka bir isim de duymadım zaten. Biz en başından Fatih Terim ile çalışmak istediğimizi söyledik. Sanırım ekibimizde 12'nin üzerinde kadın arkadaşımız var ama onları kadın oldukları için almadık. Kendi alanlarında çok başarılı oldukları için ekibimize aldık. Kadınlar erkeklere göre çok daha zor bir süreçten geçerek iş kollarında başarılı oluyor. Dışardan bakılınca spor camiası erkek dolu, kavga dolu bir ortam gibi görünüyor ve çekinceleri var. Birçok kadın arkadaşımızla görüştüm, çoğunun bu sektöre girme konusunda tedirginlikleri var. Bu durumu değiştirmek bizim görevlerimizden biri. kadın oldukları için yetkin oldukları için bizim yönetimimizde olacaklar. Kadın futbol takımı kuracağız. Sponsorumuz hazır. Sponsorumuzun çalışanlarının yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Anneler Galatasaraylı olursa çocuklar da daha fazla Galatasaraylı olur diye düşünüyorum. Kemerburgaz projemiz hazır, özen kuzu arkadaşımız bu projeyi özenle çalıştı. Her şey metrekaresine kadar hesaplandı. Göreve gelir gelmez düğmeye basacağız. Galatasaray, tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. Sonra üzülmeyelim. Taraftarlarımızdan ve üyelerimizden bize güvenenlere çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlere umarım hep birlikte yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

- İstanbul