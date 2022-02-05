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"Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak" - Son Dakika

"Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak"

05.02.2022 18:53
"Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, şubat ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, şubat ayı divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Buna da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen şubat ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak her türlü yapıcı tenkit ve öneriye açık olduklarını ifade eden Elmas, "Galatasaray'ı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Büyüklerimizin bize bıraktığı miras olan Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu anda bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda" diye konuştu. Özellikle iletişim konusunda bazı eksikliklerini olduğunu söyleyen Elmas, futbolda oluşturmak istedikleri modelle ilgili olarak Başkan Elmas, "Biz gençleştirme değil, yeni bir futbol stratejisi belirledik. Burada genç oyuncular, bonservis değeri getirecek oyuncular ve yanlarında da tecrübeli oyuncular olacak. 'Tamamen genç bir ekip kuracağız' demedik. Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisini bedava kiralamak suretiyle transfer yaptık. Şili Milli Takımı'nın oyuncusu ile Barcelona yedek kalecisini aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Mustafa Muhammed'in milli takımda bulunması ve Diagne'nin de sakat olduğu bu dönemde Gomis'i aldık. Galatasaray'a en uygun maliyetli ve en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir dönüş yoktur" ifadelerini kullandı.

"HER YERDE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE MASADAYIZ"

Son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ün "Sahada, masada ve parada sıfırız" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak ise Burak Elmas, "Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkaktır ama bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz da sizin algınızdır. Her yerde çok güçlü şekilde masadayız. Sponsorlukları sordu. 12 yeni sponsor getirmişiz, buradan senelik 30 milyon TL ilave gelir gelmiş. 62 sponsorumuzdan da toplam senelik 131 milyon TL gelir gelmiş. Seçimden önce sponsorlarınızı bize devredeceğinizi söylediniz. Toplantı yaptık, koltuk karşılığı sponsorluk verdiğinizi, koltuk veremeyeceğimiz için bize gelemeyeceğini söylediniz. Altyapıya atadığımız Emir Kıvırcık'ı arayarak, 'Yakında seçim var, ben seçildiğimde orada kalacaksın' dediniz. Hepsini açık konuşalım" açıklamasında bulundu.

"YIPRANMAYI GÖZE ALIYORUZ"

Galatasaray'ın zor bir dönemden geçtiğini, birlikte hareket ederek bunun üstesinden gelebileceklerini vurgulayan Elmas, "İçeride hala benim yöneticilerime, Galatasaraylılar tarafından itibar suikastı yapılıyor. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Her şey açık. Sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaraylıdan saklayacak halimiz yok. 'Biz gelirsek, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız' demedik. Galatasaray'ın önünde ciddi problemler var. Burada yıpranmayı göze alıyoruz. Yönetim kurulu üyesi ve arkadaşlarıma 'Bunun sonucunda takdir edilmemeyi baştan kabul edin çünkü Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için sempatik olmayan önlem ve kararlar almak zorunda kalabiliriz.' dedim. Galatasaray borcunu ödeyecek nakidi üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon avro bandına çekmemiz lazım. Bu arada transferde hatalar yapılmış... Transferde hata yapılan hiçbir takımın Avrupa'da grubundan birinci çıktığını görmedim. Başka hatalar vardır, onun da gereği neyse önlemini aldık. Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Buna da kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ ADAY OLUP SONRA KAYBOLAN BAŞKAN VE YÖNETİCİLER OLMAYACAĞIZ"

Galatasaray'a zor bir dönemde göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Elmas, "Belki de düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu göreve talip olduk ve görev bize verildi. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Biz hesap verebilir insanlarız. Biz aday olup sonra kaybolan başkan ve yöneticiler olmayacağız. Yine aranızda oturacağız. Biz, sizler gibi buranın bir parçasıyız. Lütfen dedikodularla, itibar suikastları ile Galatasaray'ın geleceğini köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Eğer Galatasaray adına bir şey yapmak gerekirse, Galatasaray sevgisiyle buna yapabilecek bir başkan ve yönetim kurulunuz var" dedi.

"GALATASARAY DEĞERLERİNDEN BAHSEDİP BUNUN AKSİNİ YAPAN İNSANLARA KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray'ın değerlerini, haklarını ve birlikteliğini savunmaya devam edeceklerini aktaran Burak Elmas, "Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu durumdan çıkartmak için azami gayreti göstermeye, bunu da camiamızla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın bugün içinde olduğu durum herhangi bir yönetimin tek başına çözeceği bir durum değildir. Herkesin fikir ve önerilerine açığız. Galatasaray'da seçimden seçime gitmek için arkada yapılan dedikodulara, yönetim kurullarını eksik hale getirmek için yapılan itibar suikastlarına açık değiliz. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeye çalışanlara, sabah akşam Galatasaray değerlerinden bahsedip bunun aksini yapan insanlara karşı durmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Burak Elmas, Galatasaray, Transfer, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak' - Son Dakika


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