Burak Elmas, Ghezzal iddialarını doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Görevde geçirdiği 1 aylık süreci değerlendiren Elmas, Ghezzal transferine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"GHEZZAL TRANSFERİ ŞU ANDA BİTMEMİŞ BİR SÜREÇ"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir" ifadelerini kullandı.