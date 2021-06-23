Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak

Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas ve ekibi transfer için kolları sıvadı. Detaylı toplantının, Terim'in imzası sonrası yapılması bekleniyor ama sarı-kırmızılıların ilk hedefinin kim olduğu konusunda iddia İspanya'dan geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray'ın temaslara başladığı ve Brezilyalı orta saha oyuncusunun adresinin Türkiye olabileceği belirtildi. Bonservis bedeli ödenmeyecek 32 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid ve Flamengo da istiyor.

HER YERDE OYNAYABİLİYOR

6, 8 ve 10 numara oynayan Paulinho'yu Terim uzun süredir izliyor. Başkan Elmas da yeni hocasına 'hoş geldin' hediyesi vermek istiyor. 2019'da Barcelona'dan 42 milyon euroya ayrılan deneyimli orta saha kariyerinin son 4 yılını Barcelona ile Guangzhou arasında gidip gelerek geçirdi. Paulinho'nun Aslan olma ihtimali çok kuvvetli görülüyor.