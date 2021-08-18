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SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın - Son Dakika

SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın

18.08.2021 16:39

SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasınGalatasaray ile uğraşmasınlarGalatasaray'a yakışan bir takım yaratma konusunda emin adımlarla ilerliyoruzİSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan...

SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın

Galatasaray ile uğraşmasınlar

Galatasaray'a yakışan bir takım yaratma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili olarak, "Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla hepsiyle görüşerek bu mevzuyu aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile ve biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında GZT Giresunspor maçında yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak kesinlikle tasvip etmedikleri olay ilgili olarak disiplin sürecini başlattıklarını ifade eden Elmas, bu konunun Galatasaray'ın iç meselesi olduğunu ve gereken cezayı vereceklerini vurguladı.

"GALATASARAY İLE UĞRAŞMASINLAR"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Elmas, konuyla ilgili olarak, 'Biz zaten yönetim olarak kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay olduğunu belirttik. Bizim bir kulüp içi disiplin talimatımız var. Bu disiplin talimatı gereği yapılması gereken, örneğin savunma alma, bu savunma sonrası teknik heyet raporu alma ve bunun sonucunda gerekli yaptırımları yapmak üzere net belirtilmiş konularımız var. Biz disiplin sürecini kulübümüz içerisinde çalıştırmaya başladık. Fakat burada şunu da belirtmek isterim; tabii ki dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir ve dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması gereken aksiyonlarda kimse Galatasaray'a dikte edemez. Özellikle bazı televizyonlarda bazı yorumcular yaptığı seviyesiz yorumlara cevap vermiyor oluşumuz, nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Gerekli olduğu zaman en sert tepkiyi veririz ama herkes de dikkatli olsun. Galatasaray ile uğraşmasınlar. Biz tasvip etmediğimiz konuda iç cezai işlemleri başlattık. Fakat tekrar söylüyorum; bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı naklen yayında meydana gelmesidir. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla hepsiyle görüşerek bu mevzuyu aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz ama dediğim gibi tekrar başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile ve biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz. Buradan bunu yapmaya çalışanları da şiddetle uyarıyorum' diye konuştu.

"GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR TAKIM YARATMA KONUSUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Galatasaray'ın yarın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Randers ile oynayacağı mücadeleyi de değerlendiren Başkan Elmas, 'Bu sene ciddi bir yeniden yapılanmaya gittik hocamızla beraber. Hocamız da zaten defalarca teknik anlamda bu yapılanmanın ne anlama geldiğini anlattı. Genç, Galatasaray'ın önümüzdeki 3-5 senesinde birlikte oynama kabiliyeti gösterecek yıldız adaylarını veya yıldızları transfer ettik. Tek şanssızlığımız tabii bu Türkiye'nin puanının düşüklüğü sebebiyle ön elemelerin erken başlamasıydı. Takımımız henüz bir arada yeni yeni oynuyor. Yani en son Rumen oyuncumuz ilk maçını oynadı. Yeni stoperimiz ilk maçını henüz oynayamadı. Biz çok iyi işaretler görüyoruz. Hocamızdan aldığımız bilgi de bu yönde. Galatasaraylılar rahat olsunlar. Hakikaten Galatasaray'a yakışan ve gurur duyacakları bir takım yaratma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Randers maçı bizim için önemli. Oradan umut ederim iyi bir sonuçla geri dönüp burada da artık direkt grup seviyesine kalmak için gerekli mücadeleyi vermek istiyoruz. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın
SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın
SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın
SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın
SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın

Kerem Aktürkoğlu, Burak Elmas, Galatasaray, Reyting, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın - Son Dakika


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