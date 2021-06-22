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Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı - Son Dakika

Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı

22.06.2021 11:51
Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı, System.String[]

Galatasaray Kulübü'nün geçen cumartesi yaptığı seçimli olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas ve ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Galatasaray Kulübü'nün geçen cumartesi yaptığı seçimli olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas ve ekibi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün 38'inci başkanı olan Burak Elmas'a mazbatasını genel kurulda divan başkanlığı yapan, eski divan kurulu başkanlarından İrfan Aktar; kurullara ise divan başkanı Aykutalp Derkan ile divan yönetim kurulu üyeleri verdi.

İRFAN AKTAR: KULÜBÜMÜZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUMİrfan Aktar törende yaptığı konuşmada, "19 Haziran 2021 tarihindeki seçim genel kurulunu Burak Elmas başkanımız 1541 oyla alarak kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Tüzüğümüzün 82'nci maddesi uyarınca yapılması gereken mazbata törenini yapıyoruz. Bu mazbata töreninin anlamı şudur: Seçim neticelerinin kesinleşmesinin noktası mazbata törenidir. Onun için mazbatayı almış olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu tarihten itibaren kulübün her türlü işlemine yetkili ve sorumlu olarak yaparlar. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. 38'inci başkanımız göreve geldi. 90'ıncı yönetim kurulu göreve geliyor" dedi.BURAK ELMAS: BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZTörenden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Burak Elmas ise "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Tebrik eden Galatasaraylılara, devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Açıkçası pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp, resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray'a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.Kurullarının çok emek verdiğini vurgulayan Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projelerini ve planlarını uygulamak için sabırsızlar" dedi.Ailesinin duygularının sorulması üzerine ise Burak Elmas, "Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Onunla görüntülü konuştum. Eşim de çok mutlu. Oğlum yaz tatili sebebiyle burada, o da çok mutlu. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir Babalar Günü oldu" yanıtını verdi.Burak Elmas ve kurullarındaki isimler ise şöyle: Başkan9320 Burak ElmasYönetim Kurulu Asıl Üyeleri6884 Ali Polat Bengiserp9160 Mehmet Remzi Sanver9297 Başak Karaca9401 Bikem Ardakoç Kanık10408 Turhan Özen12313 Burçak Emre Zorlu14385 Şükrü Köksal Ünlü15143 Mustafa Özgür Kalelioğlu16158 Rezan Epözdemir16525 Özgür Işıtan GünYönetim Kurulu Yedek Üyeleri7581 İbrahim Reha Keskin12116 Selim Sefada14863 Abdulvahap Gazi Tanrıverdi14900 Mehmet Polat Kalafatoğlu16545 Ahmet Ozan ŞenerDenetim Kurulu Asıl Üyeleri3839 Asaf Savaş Akat12211 Tolga Erem16499 Emre ŞehsuvaroğluDenetim Kurulu Yedek Üyeleri14026 Anıl Mertol15581 Barış Nane16433 Nazımcan AngınSicil Kurulu Asıl Üyeleri6750 Recep Şükrü Ergün6857 Gülbin Erduran7348 Mehmet Mustafa Kemal Yalman9120 Sedat Besen10817 Sebla Kesim12234 İlknur Gündem12306 Halim NeyziSicil Kurul Yedek Üyeleri7826 Zaynep Lale Özkut11848 Adli Bora Palaska13384 Ali Mert RamazanoğullarıDisiplin Kurulu Asıl Üyeleri3660 Osman Alp Yalman5348 Mithat Can Baydarol7136 Tayfun Akçay7675 Kemal Erimtan8370 Ahmet Müçteba Kozikoğlu8400 Halit Tural9821 Banu Kaleağası GürmenDisiplin Kurulu Yedek Üyeleri7742 Hasan Vedat Gürer5787 Huriye Cumhuriyet Şahin6064 Hüsnü Serdar Gökcan9584 Yalçın Veziroğlu9881 Mehmet Mert Yılmaz

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas mazbatasını aldı - Son Dakika Spor


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