SPOR Burak Elmas Nihat Özdemir'i zor durumda bırakmak istiyorlar - Son Dakika

SPOR Burak Elmas Nihat Özdemir'i zor durumda bırakmak istiyorlar

İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık

9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA kokartlı

Raporları sızdıran gözlemciler var

Pahalı araçlara binmek için yönetimde kalmak isteyen insanlar var

Tüm kulüplerin yabancı kontenjanı konusunda rahatsızlığı var

Devre arasında gerekli takviyeleri yapacağız

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak

Daha hiçbir şey bitmedi

SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek, birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen bir kaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Başkan Nihat Özdemir'i zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu ifade eden Burak Elmas, Galatasaray'da sorunlara sebep olanların isimlerini vererek, Nihat Bey'e bütün bilgileri ilettim. Benim gördüğüm Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçimlere hazırlanan gruplar var. Yani sonraki seçimlere hazırlanan gruplar var. Buradaki gruplar arasında bir mücadele var. Sadece kulüplere değil, birbirlerine karşı verdikleri bir mücadele de var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek, birtakım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar ifadelerini kullandı.

İLK DEFA BÜYÜK KULÜPLERİN BAŞKANLARI BİRTAKIM SORUNLAR KONUSUNDA MUTABIK

Büyük kulüplerin başkanlarının bazı konular konusunda ilk kez mutabık olduğunun altını çizen Elmas, Aslında Nihat Bey'in altını oyuyorlar. Kendisine de söyledim. Benim gördüğüm Nihat Bey her konuda masada bir çözüm önerisiyle oturuyor. Aşağıda çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen, bu sistemin devamlılığıyla kendi devamlılığını garanti eden bir kısım insanlar var. Bunların sayısı da az değil, 40-50 kişiler. Bu isimler tek kulübe zarar vermiyorlar, Türk futboluna zarar veriyorlar. Diğer kulüplerle bu isimler konusunda mutabıkız. İlk defa büyük kulüplerin başkanları birtakım sorunlar konusunda mutabık diye konuştu.

9 HAKEMİN MAÇ YÖNETMESİ İSTENMİYOR. BAZILARI FIFA KOKARTLI

Süper Lig kulüplerinin 9 hakemin maç yönetmesini istemediğini ifade eden Elmas, şöyle konuştu

Bağırmak, hak savunmak değildir. Hak savunmak, sonuç elde etmektir. Şu anda Süper Lig kulüplerinin istemediği 9 hakem var. 9 hakemin maç yönetmesi istenmiyor. Bazıları FIFA kokartlı. Şimdi bu 9 hakemin yerine doğru hakemleri getirmezseniz, bunların eğitimi vermezseniz, sistemi düzeltmezseniz seneye 9 hakemin daha ismini verirler. RAPORLARI SIZDIRAN GÖZLEMCİLER VAR

Stat koridorunda gizli şekilde ses kaydı yapan gözlemci yakaladıklarını belirten Burak Elmas, Maçlarda gözlemcilerin hazırladıkları raporlarda ciddi sorunlar var. Bizim soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Ses kaydı yapanlar var. Bazı gazetecilerle birlikte çalışarak raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp, işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Sistemin her tarafı çürük olduğu için bunun tamamını düzeltmeye yönelik bir çalışma var dedi

PAHALI ARAÇLARA BİNMEK İÇİN YÖNETİMDE KALMAK İSTEYEN İNSANLAR VAR

Bazı isimlerin mevcut sistemden çıkar sağladığını dile getiren Elmas, Pahalı araçlara binmek için yönetimde kalmak isteyen insanlar var. Sadece kendileri değil, aileleri de... Verilen araçların listesini federasyon şeffafça açıklasa da herkes rahatlasa. Kimin eşi kullanıyor, kimde kaç araç var. O kimin parası, kulüplerin parası. Aldıkları maaşları... Bunları konuşuyoruz. Bunlar olacak, çünkü bu sistem böyle gitmez TÜM KULÜPLERİN YABANCI KONTENJANI KONUSUNDA RAHATSIZLIĞI VAR

Yabancı oyuncu kontenjanıyla ilgili görüşmelerinde devam ettiğini söyleyen Elmas, şu ifadeleri kullandı

Tüm kulüplerin bununla ilgili rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. 'Milli marş okunamıyor', 'Sahada bu kadar yabancı var' diyen birkaç kişinin geyiğiyle başlayan, bazı menajerlerle ilişkili Türk oyuncuların değerinin artmasından para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ TOPLAMDA 5 YILLIK OLACAK

Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını, sözleşmede çıkış maddesinin de olmayacağını ifade eden Burak Elmas, Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor diye konuştu.

Mostafa Mohamed'in opsiyonunda aralık ayının sonuna kadar zamanları olduğuna dikkati çeken Burak Elmas, ayrıca altyapıdan yetişen Bartuğ Elmaz ile de sözleşme imzalamak istediklerini söyledi. DEVRE ARASINDA GEREKLİ TAKVİYELERİ YAPACAĞIZ

Devre arası transfer döneminde gerekli takviyelerin yapılacağına işaret eden Burak Elmas, Gedson Fernandes'in durumu ortada. Daha transfer dönemi açılmadı. Benfica kulübü bizim ilgimizi biliyor. Fernandes'in de bize ilgisi aşikar. Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Transferin büyük bölümünü yaptık. Gerekli takviyeleri de yapacağız. 1996 ile 2000 yılları arasındaki modele göre hareket ediyoruz. Hem doğru yatırımlar yapıyoruz hem de genç oyuncularla başarı kazanabilecek bir takım kurduk. Bu kolay bir şey değil. Ciddi anlamda risk almak gerekiyor şeklinde konuştu.

YENİ OYUNCULAR ALMA KONUSUNDA HOCAMIZLA MUTABIKIZ

Değerini bulan her oyuncuyla kendisinin de istemesi halinde yollarını ayırabileceklerini söyleyen Elmas, Bazı oyuncularımız çok hızlı uyum gösterdi. Aynı seviyede uyum göstermemiş olanlar olabilir ama onlar da sağlayacak. Orada son derece gönlüm rahat. Hocamız da memnun. Doğru oyuncu grubunu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Değerini bulan her futbolcumuzla, kendi de isterse, yollarımızı ayırıp yerine aynı prensipler dahilinde yeni oyuncular alma konusunda hocamızla mutabıkız dedi.

DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü Daha hiçbir şey bitmedi. Ligde herkes herkese puan kaybedebiliyor. Trabzonspor iyi bir takım. Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiler. Ciddi bir avantajları var, Avrupa'da maç oynamıyorlar. Lazio maçından sonra en az şubat ayına kadar bizim de maçımız yok. Lige daha fazla konsantre olacağız. Bu 14 puanlık farkın böyle kalmayacağına eminim. Burak Elmas, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun; (PFDK) kendisi, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, teknik direktör Fatih Terim ve kulübe verdiği cezalara itiraz ettiklerini, Tahkim Kurulu'nun konuyla ilgili vereceği kararı beklediklerini söyledi. 10 ÜZERİNDEN 5 PUAN

Seçimin ardından şu ana kadar geçen zamanda kendisine 10 üstünden 5 puan verdiğini belirten Elmas, kurdukları hayallere ulaşmaları halinde notun 7, 8'e çıkabileceğini ifade etti. Elmas, kulüp gelirlerinde büyük bir artış hedeflerini de aktarırken, ligin 13'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde de hasılat rekoru kırdıklarını sözlerine ekledi.