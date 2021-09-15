Üye Girişi
Burak Elmas: "Önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

Burak Elmas: "Önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz"

15.09.2021 16:42
Burak Elmas:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen sene 61.5 milyon Euro olan futbolcu ücretlerinin bu sezon 48.2'ye düştüğünü belirterek, gelecek sezon 35 milyon Euro'ya düşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen sene 61.5 milyon Euro olan futbolcu ücretlerinin bu sezon 48.2'ye düştüğünü belirterek, gelecek sezon 35 milyon Euro'ya düşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon gerçekleştirdiği transferlerin mali detaylarını paylaştı. Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktıklarını söyleyen Elmas, "Galatasaray'ın bir senelik yönetimin takdiri için herkesi mutlu edecek transferleri yapma lüksü yok. Burada cesaret göstererek, ince eletip sık dokuyarak, bir dönemlik değil, 4 senelik bir sistem uygulamak gerekiyordu. Biz ve teknik direktörümüz bir anlaşmayla büyük bir cesaret gösterdik. Belki de Galatasaray'da ilk defa gerçekleştirişmiş bir strateji ile transfer dönemini geçirdik. Çok eleştiriler geldi. Diğer rakiplerimiz hiçbir detay paylaşmıyor. Biz finansal disiplinden ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Birinci senesinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum"

Bu seneki sporcu ücretlerinin 48.2 milyon Euro'ya indiğini belirten Başkan Elmas, "Geçen sene 61.5 milyon Euro'ydu, bu sene 48.2. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli sözleşme imzaladığımız için bu kadro ile 30.5'a inecek. Üstüne 3 ve 4 ekleme ile önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz. Ciddi anlamda Florya'da çok ciddi bir çalışma var. Bundan sonra 1 sene değil 5 sene kurulmuş bir futbol sistemini uygulayacağız. Genel olarak bizim yaptığımız transferde bonservis ödense bile 1 milyon Euro'nun altında oyuncu alacağı olarak tutulmaya, oyuncunun yaşının genç olması ve sözleşmesinin uzun olması. En az 3-4 sene birlikte oynayarak Galatasaray'ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bu bir süreç istiyor. Birinci senesinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili konuşan Burak Elmas, "Falcao'nun çok ciddi sözleşmesi vardı. 9.6 milyon Dolar brüt sözleşmesi vardı. Her oynadığı 5 maçta da ilave aldığı prim vardı. Karşılıklı yolları ayırırken, geçmiş seneden alacağı bir vade alarak bu sene alacağı toplam 6.5-7 milyon ücretten de yarı yarıya paylaşarak yollarımızı ayırdık" dedi. Yapılan sunumda Galatasaray'ın Falcao'ya fesih bedeli olarak 3 milyon Euro verdiği ifade edildi.

Kiralık verdikleri oyuncuların ücretlerini kulüplerinin karşıladığını ifade eden Elmas, "Okan, Emre ve Yunus'u daha hazır hale gelmeleri için kiraladık. Kiralayan kulüpler senelik ücretlerini karşılıyorlar. Ocak ayında bir takım hamleler yapacağız. Bu hamleler öyle 7-8 oyuncu getirmek değil. Genç, bazen tecrübeli oyuncuları ekleyerek Galatasaray'da önümüzdeki 3 senenin futbol vizyonunun çatısını kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Önlerinde çok önemli iki genel kurul olduğunu söyleyen Başkan Elmas, "Pandemi sebebiyle bizden önceki yönetimimizin yapma fırsatını bulamadığı, Galatasaray'da yapılmaması rahatsızlık oluşturan genel kurullar. Sivil toplum ilişkileri ile ilgili yazılı görüşmeler yaptık. İkisini birleştirerek yapabilir miyiz, hangi hazirun hangisine oy kullanacak gibi hukuki sorular sorduk. Ayrı ayrı yapmaya karar verdik" dedi.

"Genel kurulda intikam peşinde olmamalıyız"

Galatasaray'ın ciddi anlamda kötü günlerden geçtiğini vurgulayan Burak Elmas, "Kardeşler birbiriyle kavga etti. Bundan kimse bir şey kazanmadı. Seçimden sonra söylemiştim. Galatasaray'da kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Herkese masada eşit şans var. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile konuştuk. Burada beraber yürümemiz lazım. Bu genel kurulda da intikam peşinde olmamalıyız. Artık Galatasaray'da kavga etmeden yürümemiz lazım. Eski divan başkanımız, eski başkanlarımızdan oluşan kurulun toplantısını yapacağız. Bu genel kurulda lütfen intikam peşinde olmayalım, birlikte beraberlikle geçirelim. Bu el kaldırmalar ciddi yaralara sebep verdi. Bu uygulamanın kapalı yapılmasını isteyeceğim. Oylama açık yapılırsa da GS TV'de yayınlanmayacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Burak Elmas, Falcao, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: 'Önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi 16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti Karabük'te düğüne katılan köçekler, virüsü unutup yere atılan parayı ağzıyla aldı 16:25 Karabük'te düğüne katılan köçekler, virüsü unutup yere atılan parayı ağzıyla aldı
Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti 16:17 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu 15:55 Eski makyaj sanatçısı Natalie Acquisto, Facebook Gaming ile ortaklığa imza atan ilk Avustralyalı oldu Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi 15:39 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu 15:13 İzmir'deki bir etkinlikte dans eden yarı çıplak semazen tepkilere sebep oldu Son Dakika: 14:35 Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu

Son Dakika Haberleri
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
16:26 Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil
16:17 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi
16:16 Rekor üstüne rekor kırıyor! Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde tek başına tüm Türk takımlarından daha fazla gol kaydetti
16:00 Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu
15:47 Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, verdiği sözü tuttu! Yapılan harcamaların detayları paylaşıldı
15:38 Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi
15:37 Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı için başvuru yapmaya hazırlanıyor
15:22 Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var
Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek Son dakika: Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Ankara'da iki bölgede etkisini artıracak yağışlar yarın geceye kadar devam edecek         
16:48
Karamollaoğlu, Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor         
16:44
Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil         
16:26
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sitem: İBB Meclisi'nden geçmesine rağmen 1 yıldır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletiliyor         
15:20
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi         
13:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 16:55:48. #1.12#
SON DAKİKA: Burak Elmas: "Önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement