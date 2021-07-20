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Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine sert sözler: Elimizde belge var - Son Dakika

Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine sert sözler: Elimizde belge var

20.07.2021 11:47

Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında görevde geçirdiği 1 aylık döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı takımla adı geçen futbolcularla ilgili tek tek bilgi veren Elmas'ın Beşiktaş'ın da ilgilendiği Gedson Fernandes için söyledikleri dikkat çekti. Gedson transferine ilişkin Elmas, "Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Görevde geçirdiği 1 aylık süreci değerlendiren Elmas, sarı-kırmızılı kulübün gündeminde yer alan transfer hedefleriyle ilgili de bilgi verdi. Gedson Fernandes'e bir Süper Lig devinin teklif yaptığını söyleyen Elmas, "Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz" dedi.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"CENTİLMENLİK İKİ TARAFLI OLUR"

"Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz.

"GALATASARAY'A EN İYİSİNİ KATMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması. Bu üç ana kriter. Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir.

"BİZ, HER BAŞKANLA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız

"REKABETİN DOĞASINA AYKIRI BİR DURUM"

Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum. Kurzawa, Alioski, Van Aanholt üçüyle de görüştük ama şu yakındır diyemem.

"TAKIMDAN AYRILMASI MECBUR OLAN OYUNCULARIMIZIN BAZILARIYLA BEN GÖRÜŞTÜM"

Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu. Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik."

Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine sert sözler: Elimizde belge var

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Burak Elmas, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan Gedson'a teklif veren Süper Lig devine sert sözler: Elimizde belge var - Son Dakika Spor


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