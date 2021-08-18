Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın

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Süper Lig'in açılış haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"GALATASARAY KUVVETLİ BİR AİLEDİR"

"Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez.

"TEK SIKINTI CANLI YAYINDA EKRANA GELMİŞ OLMASI"

Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz.

"ŞİDDETLE UYARIYORUM"

Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum."