Süper Lig'in açılış haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atması damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları:
"Dışarıda gelişen olayları çok yakından takip ediyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Dışarıda sadece kendi hevesleri için Galatasaray'da alınması istenen aksiyonları da kimse Galatasaray'a dikte edemez.
Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz.
Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum."
Son Dakika › Spor › Burak Elmas'tan, Marcao'nun yumruk olayına çarpıcı sözler: Galatasaray üzerinden kimse racon kesmeye çalışmasın - Son Dakika Spor