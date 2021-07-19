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Burak Elmas'tan önemli açıklamalar - Son Dakika

Burak Elmas'tan önemli açıklamalar

19.07.2021 19:03
Burak Elmas'tan önemli açıklamalar, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, transferler, kulüp yapısı ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, transferler, kulüp yapısı ve gelecek planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Transferler hakkında bilgi vererek başlayan Elmas, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir. Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız" dedi.

Gedson transferi için flaş iddia

Gedson, transferinde bir büyük kulübün ödeyemeyeceği teklifte bulunduğunu söylenen başkan, "Gedson konusunda Benfica ile görüşmelerimiz sürüyor. Bir büyük kulübümüzün, Gedson için ödeyemeyeceği bir bedeli Benfica'ya teklif ettiğini öğrendik, bunun belgesi elimizde de var. Centilmenlik iki taraflı olur. Benfica ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz, yeni bir yönetim var ve onlarla da görüşüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm"

Takımdan gidecek isimler hakkında da konuşan Elmas, "Takımdan ayrılması mecbur olan oyuncularımızın bazılarıyla bire bir ben görüştüm, başkan olarak bu tebligatları ben yaptım. Sayısını söylemeyeyim, futbolcularımıza saygısızlık olmasın ama durum bu. Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik. Tenkit edildiğimiz iki konu var;

10 gün içerisinde hocamızın istediği transferleri bitirebileceğimiz yönde bir söz vermiştim. Bu eleştirileri doğru buluyorum. Göreve geldiğimiz gün, UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu ve 75 milyon TL de ödeme yaptık. Mevcut davaların da sonuçlanmamış dava statüsüne girmesi gerekiyordu... Arkadaşlarımın yoğun çabaları ile ilk haftada bu süreci geçmeyi başardık. Geldiğimizde anlaşmaları incelediğimizde bugün TFF'nin Galatasaray'a vermiş olduğu yüzde 25 harcama limiti 547 milyon TL, Bankalar Birliği'ne verilen söz de geçmiş döneme göre harcamaların yüzde 20 küçültülmesi gerekiyordu. İkinci problem ise, futbol ailemizin gideri 560 milyon TL. Bunun belirli bir kısmını 4 futbolcumuza ödüyoruz" dedi.

"Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atacağız"

Büyük bir sponsorluk anlaşmasına hazırlandıklarını aktaran sarı-kırmızılı başkan, "Galatasaray'da kronikleşen sorunlar ile uğraşmaya devam ediyoruz. 30 milyon TL'lik gelirimiz Gençlik Spor Bakanlığı tarafından blokeli ve her sene 10 milyon TL düşecek. Sayın bakanımız ile de bir görüşme yaptık. Hazır olduğunu beyan ettiğimiz stat ismi ve forma sponsorluğu konusunda.... Geldiğimiz zaman mevcut sponsorlarımız ile ilgili sözleşmelerimizi tamamlamamız gerektiğini öğrendik; bu süreç tamamlandığı zaman da Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza atacağız, bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz bu dönem birlikte çok şey başaracağız dedik, bize ulaşma kabiliyeti olan tüm üyelerimizin eleştirilerine, önerilerine açığız ama bize sosyal medya aracılığıyla mesaj iletilmemesi rica ediyoruz. TFF'nin acil değiştirmesi gereken 5 konu var ve biz de bunların değişmesi için mücadele ediyoruz. Bunlar değişmezse Türk futbolu daha da kötü günler yaşayacağız" dedi.

"Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz" diyen Elmas, "Galatasaray bugüne kadar öncülük ettiği tüm alanlarda cesur olmuştur. Türk futbolunun kronikleşmiş sorunlarını konuştuk, bu problemlerin kısa sürede halledilmesi gerekiyor. Biz cesaret gösterdik... Oğulcan konusu ise kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur. Biz zaten Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum, en formda olduğu dönemde oynayamıyor. Bizim kişiler ile işimiz, sorunumuz yok; biz sistemle mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Taraftarları manipüle etmek isteyen bir ekip olduğunu ve suç duyurusunda bulunacakları aktaran Burak Elmas, "Galatasaray'ın kaybedecek bir günü bile yok... Hocamız ile bizim kendi dönemimiz boyunca sürecek 3 yıllık bir sözleşme yaptık. Daha sonra hepsini açıklayacağız. Şu anda Galatasaray'ın iç işlerine karışarak, taraftarlarımızı manipüle etmek isteyen bir ekip var; bunlar için suç duyurusunda bulunacağız, bu isimlerin haritasını çıkartacağız ve kamuoyu ile de paylaşacağız" dedi.

"PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız"

PSV maçının kadrosu hakkında bilgi vererek sözlerini noktalayan Elmas, "PSV maçının kadrosuna şu aşamada iki sürpriz futbolcu eklenmeyecek. İstediğimiz maliyetlerde şu anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda bir futbolcu ile anlaşamadık. Dolayısıyla PSV maçını bu kadromuz ile oynayacağız. Uzun vadeli bakıyoruz ve hocamızla beraber hata yapmak istemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Türk Lirası, Galatasaray, Burak Elmas, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan önemli açıklamalar - Son Dakika Spor


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