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Burak Elmas: UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için çalışıyoruz - Son Dakika

Burak Elmas: UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için çalışıyoruz

25.06.2021 16:26
Burak Elmas: UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için çalışıyoruz, System.String[]

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, yönetimiyle birlikte Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, yönetimiyle birlikte Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Burak Elmas, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

UEFA'dan borçsuzluk kağıdı almak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Burak Elmas, "Yönetime geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar vardı. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için çok ciddi bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz" dedi."TRANSFER PLANLARINI HOCAMIZLA GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK"Teknik direktör Fatih Terim ile bu hafta 3 görüşme yaptıklarının vurgulayan Başkan Burak Elmas, "Birçok konu konuştuk. Bizim bir futbol stratejimiz var. Gelecekteki Galatasaray'ın futbol sistemini kurmak üzere zaten hocamızla bu konuda fikren mutabıktık ve detaylarını konuştuk. Şimdi hocamızla beraber bu sistemi uygulamaya geçirip Galatasaray'ın 20-25 sene hiç bozmadan uygulayacağı, kişilere bağlı değil Galatasaray'ın sistemini kurmak için yola çıkıyoruz. Bu sistemi uygulamak adına da uygulama planının bir parçası olarak bu sene ve önümüzdeki senelerin transfer planlarını da hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreçtir. Bu süreci hocamızla birlikte görüşerek birçok opsiyonu değerlendireceğiz. Yönetime geldiğimizde karşılaştığımız önemli sorunlar vardı. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için çok ciddi bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Ondan sonra da hem PSV maçına, hem de önümüzdeki sezona hızlı bir şekilde hazırlanacağız" diye konuştu."MALİ TABLOYLA İLGİLİ YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Sarı kırmızılı kulübün mali durumunun sorulması üzerine de Elmas, "Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik. Şikayet edip insanları kırmak yerine sorunları çözmenin Galatasaray için daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Biz buraya şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Biz Galatasaray'ı birleştirmek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

- Ankara
Burak Elmas: UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için çalışıyoruz

Galatasaray, Burak Elmas, Anıtkabir, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Elmas: UEFA'dan borçsuzluk yazısı almak için çalışıyoruz - Son Dakika Spor


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