Burak Erbay: Çevre Ajansı'na, Sahillere Mapa ve Şamandıra Kurup İşletme Yetkisi Veriliyor. Bu, Doğru Bir Uygulama Değildir - Son Dakika
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Burak Erbay: Çevre Ajansı'na, Sahillere Mapa ve Şamandıra Kurup İşletme Yetkisi Veriliyor. Bu, Doğru Bir Uygulama Değildir

26.05.2022 19:28

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na gelen yasa teklifiyle Çevre Ajansı’na sahillere mapa ve şamandıra kurup bunları işletme yetkisi verildiğini belirterek, “Bu, doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde koylarımızın, ormanlarımızın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Daha önce AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyoruz; bu kirli oyunu görün” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na gelen yasa teklifiyle Çevre Ajansı'na sahillere mapa ve şamandıra kurup bunları işletme yetkisi verildiğini belirterek, "Bu, doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde koylarımızın, ormanlarımızın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Daha önce AKP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyoruz; bu kirli oyunu görün" dedi.

Burak Erbay, bugün yaptığı açıklamada, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na gelen yasa teklifiyle Çevre Ajansı'na koylar ve sahillerle ilgili yeni tasarruf yetkisi verildiğini söyledi. Erbay, şöyle konuştu:

"Yine AKP'nin bir kirli oyunuyla karşı karşıyayız. Muğla'mızın koylarını, ormanlarını, doğasını talan etmek için bütün yöntemleri denediniz. TOKİ'yi kullandınız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kullandınız, MUÇEV'i kullandınız, Özelleştirme İdaresi'ne devirler yaptınız. Dağlara maden ruhsatı verdiniz. Ama biz, tüm bu kirli oyunlarınıza rağmen sahada, adliyelerde hukuk mücadelesi vererek Muğla'mıza, koylarımıza, ormanlarımıza, topraklarımıza sahip çıktık.

Şimdi de Çevre Ajansı'na yetkiler vererek yeni bir oyunla, kirli bir oyunla karşımıza çıktınız. Biz, bu oyuna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Komisyon'a gelen yeni yasa teklifiyle Çevre Ajansı'na koylarla ilgili, sahillerle ilgili yeni tasarruf yetkisi veriyorsunuz. Mapa kurma, şamandıra kurma yetkisi verip, şirketler kurarak bunları işletmek için yetki veriyorsunuz. Bu, doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde koylarımızın, ormanlarımızın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Daha önce AKP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyoruz; bu kirli oyunu görün."

Burak Erbay: Çevre Ajansı'na, Sahillere Mapa ve Şamandıra Kurup İşletme Yetkisi Veriliyor. Bu, Doğru Bir Uygulama Değildir
Burak Erbay: Çevre Ajansı'na, Sahillere Mapa ve Şamandıra Kurup İşletme Yetkisi Veriliyor. Bu, Doğru Bir Uygulama Değildir
Burak Erbay: Çevre Ajansı'na, Sahillere Mapa ve Şamandıra Kurup İşletme Yetkisi Veriliyor. Bu, Doğru Bir Uygulama Değildir
Burak Erbay: Çevre Ajansı'na, Sahillere Mapa ve Şamandıra Kurup İşletme Yetkisi Veriliyor. Bu, Doğru Bir Uygulama Değildir

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Kaynak: ANKA

Burak Erbay, AK Parti, Muğla, TBMM, Güncel, Son Dakika

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