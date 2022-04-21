Burak Erbay: "Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk Topraklarını Yabancılara Satacak Şirketler Desteklenecek, Bu Kabul Edilemez" - Son Dakika

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, 'hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararıyla yabancılara gayrimenkul satışı yapacak şirketlerin destekleneceğini belirterek, "Milyarlarca lira paranın Türk topraklarını yabancılara satacak şirketlerin desteklenmesi için kullanılacağını gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, 20 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan 'hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi' hakkında Cumhurbaşkanı kararına ilişkin basın açıklaması yaptı. Erbay, şöyle konuştu:

"AKP iktidarı 20 yıldan beri ülkeyi büyük bir çıkmaza götürdü. Bütün bu sıkıntıları, TBMM'de, her ortamda gündeme getiriyoruz. Devlete nasıl zarar verdiğini anlatmaya, bunu deşifre etmeye devam ediyoruz. Nasıl milletin kasasını boşalttıklarını, 128 milyar doları bir anda nasıl havaya uçurduklarını, devletin parasını, milletin parasını Man Adaları'na nasıl kaçırdıklarını, devletin parasıyla beşli çeteyi nasıl zengin ettiklerini anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. İşte ülkeyi ne hale getirdiklerinin somut bir belgesini sizlerle paylaşmak istiyorum. 20 Nisan Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan bir Cumhurbaşkanı Kararı'ndan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Kararı, hizmet ihracatının tanımlanması, sınıflandırılması ve desteklenmesi hakkında bir karar. İhracat desteklenmeli mi? Evet desteklenmeli.

"BU TOPRAKLARI İÇİN MÜCADELE EDEN ATALARIMIZIN, DEDELERİMİZİN TORUNLARINA EV BULMAMIZ LAZIM"

Ama bu kararın detaylarına baktığımızda yurt dışında bu toprakların, gayrimenkullerin satışını yapacak şirketlerin de desteklenmesi kararı alındığını gördük. Milyarlarca lira paranın bu Türk topraklarını yabancılara satacak şirketlerin desteklenmesi için kullanılacağını gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kendi vatandaşlarımız zor durumda. AŞ bulamıyorlar, ev bulamıyorlar. Birçok insan barınacak ev bulamıyor. Muğla'da, Antalya'da, İstanbul'da birçok büyük kentte üçe, beşe, bazı yerlerde 10'a katladı.

"KENDİ VATANDAŞLARIMIZ BARINACAK EV BULAMIYOR"

Kendi vatandaşlarımız, barınacak ev bulamıyor. Şimdi sizin yaptığınız bu düzenlemelerle insanlar yurtdışından gelecek kişilere evlerini satmak için kendi Türk vatandaşlarına makul fiyatlarla ev satmayı, ev kiralamayı vazgeçti. Sizin önceliğinizin Türk vatandaşı olması lazım. Onların menfaatini düşünmeniz lazım. Türk topraklarını, Türklerin yaşayacağı evleri, yabancılara satacak, peşkeş çekecek şirketleri desteklemek doğru bir uygulama değildir. Bu toprakları için mücadele eden atalarımızın, dedelerimizin torunlarına ev bulmamız lazım. Bizim yapacağımız görev esas budur. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Sizin yaptığınız bu yanlış uygulamalar kabul edilebilir uygulama değildir. Halkta bunun hesabını sandıkta soracak."