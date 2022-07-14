Burak Erbay, Muğla'nın Datça ilçesinde bugün başlayan ve hala devam eden orman yangını sırasında Vahit Kirişci'nin gece görüşlü helikopterler hakkında söylediği sözleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Bakan Kirişci'nin, gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri için "Göreceğiz, sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz" dediği duyuluyor.

Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor'

Kaynak: ANKA

Vahit Kirişci, Burak Erbay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burak Erbay'dan Bakan Kirişci'ye: 'Sayın Bakan, Yangın Başladıktan Sonra Deneme Uçuşu Yapıldığı Nerede Görülmüş? Test İşlemini Önce Yapacaktınız.... - Son Dakika

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