Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: "Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin" - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: "Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin"

21.06.2022 18:13

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Cumhurbaşkanına ve yetkililere sesleniyoruz, yaptığınız yanlış politikalar sonucunda taksici esnafı bitme noktasına geldi. Bu zamlara artık bir son verin. Taksici esnafı nefes almak istiyor. Çocuğuna harçlık götürmek, evine rahat rahat ekmek götürmek, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onların sesine kulak verin” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Cumhurbaşkanına ve yetkililere sesleniyoruz, yaptığınız yanlış politikalar sonucunda taksici esnafı bitme noktasına geldi. Bu zamlara artık bir son verin. Taksici esnafı nefes almak istiyor. Çocuğuna harçlık götürmek, evine rahat rahat ekmek götürmek, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onların sesine kulak verin" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki taksi esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Taksicilerin zor günler geçirdiğinin altını çizen Erbay, şunları söyledi:

"TAKSİCİ ESNAFI NEFES ALMAK İSTİYOR, SESLERİNE KULAK VERİN"

"Ülkenin her yerinde isyan var. Tarım üreticisi, esnaf, turizmci isyanda, evine ekmek götüremiyor. Şimdi de taksici esnafı artık dayanamaz hale gelmiş durumda. Her gün artan mazot fiyatlarından dolayı sabırları taşmış durumda. Evine ekmek götüremez hale gelmiş durumdalar ve isyan ediyorlar. Pandemiden iki yıldır çok sıkıntı çeken taksici esnafı, her gün artan mazot fiyatlarından dolayı evine ekmek götüremez, çocuklarına harçlık veremez, kirasını ödeyemez duruma geldi. Cumhurbaşkanına ve yetkililere sesleniyoruz, yaptığınız yanlış politikalar sonucunda taksici esnafı bitme noktasına geldi. Bu zamlara artık bir son verin. Taksici esnafı nefes almak istiyor. Çocuğuna harçlık götürmek, evine rahat rahat ekmek götürmek, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onların sesine kulak verin."

TAKSİCİLERDEN ZAMLARA KORNALI TEPKİ

Taksiciler, Erbay'ın açıklamasının ardından korna çalarak zamlara tepki gösterdi. Erbay da alkışlarla taksicilere destek verdi.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Karahocagil, CHP'li Tanrıkulu'nu Selçuk Bayraktar'a yönelik açıklamalarından dolayı kınadı AK Parti'li Karahocagil, CHP'li Tanrıkulu'nu Selçuk Bayraktar'a yönelik açıklamalarından dolayı kınadı Orhan Sümer: 'Vatandaş Sadece Enflasyonun Değil Tek Adam Rejiminin Faturasını Ödüyor' Orhan Sümer: 'Vatandaş Sadece Enflasyonun Değil Tek Adam Rejiminin Faturasını Ödüyor'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Burak Erbay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: 'Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:08 ABD'de arabada saatlerce unutulan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: "Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement