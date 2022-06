Burak Erbay'dan İktidara Çağrı: "Taksici Esnafı Nefes Almak İstiyor, Seslerine Kulak Verin"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Cumhurbaşkanına ve yetkililere sesleniyoruz, yaptığınız yanlış politikalar sonucunda taksici esnafı bitme noktasına geldi. Bu zamlara artık bir son verin. Taksici esnafı nefes almak istiyor. Çocuğuna harçlık götürmek, evine rahat rahat ekmek götürmek, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onların sesine kulak verin" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki taksi esnafını ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Taksicilerin zor günler geçirdiğinin altını çizen Erbay, şunları söyledi:

"TAKSİCİ ESNAFI NEFES ALMAK İSTİYOR, SESLERİNE KULAK VERİN"

"Ülkenin her yerinde isyan var. Tarım üreticisi, esnaf, turizmci isyanda, evine ekmek götüremiyor. Şimdi de taksici esnafı artık dayanamaz hale gelmiş durumda. Her gün artan mazot fiyatlarından dolayı sabırları taşmış durumda. Evine ekmek götüremez hale gelmiş durumdalar ve isyan ediyorlar. Pandemiden iki yıldır çok sıkıntı çeken taksici esnafı, her gün artan mazot fiyatlarından dolayı evine ekmek götüremez, çocuklarına harçlık veremez, kirasını ödeyemez duruma geldi. Cumhurbaşkanına ve yetkililere sesleniyoruz, yaptığınız yanlış politikalar sonucunda taksici esnafı bitme noktasına geldi. Bu zamlara artık bir son verin. Taksici esnafı nefes almak istiyor. Çocuğuna harçlık götürmek, evine rahat rahat ekmek götürmek, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onların sesine kulak verin."

TAKSİCİLERDEN ZAMLARA KORNALI TEPKİ

Taksiciler, Erbay'ın açıklamasının ardından korna çalarak zamlara tepki gösterdi. Erbay da alkışlarla taksicilere destek verdi.