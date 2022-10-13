CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi

13.10.2022 00:08

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen dezenformasyonla mücadele yasasını protesto etmek için TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdı. Erbay, "Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse bu telefonu artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'sosyal medya yasası' olarak bilinen, dezenformasyonla mücadele yasasınınTBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. Muhalefet düzenlemeyi 'sansür yasası' olarak nitelendirirken, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay yasayla ilgili TBMM'de ilginç bir protestoya imza attı. Erbay, kürsüde cep telefonunu çekiçle kırdı.

"KULLANMANIZA GEREK KALMAYACAK"

Yasaya şiddetle karşı çıkan Erbay, "Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan, 15, 16, 17 yaşında ve özellikle 2023'te Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum. İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi, AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, Youtube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz. Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse bu telefonu (elindeki çekiçle telefonu kırarak) artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran'da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir." dedi.

MHP'DEN ÇEKİÇLİ PROTESTOYA TEPKİ

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Erbay'ın Genel Kurul'a çekiçle girmesinin yasak olduğunu belirterek, "Biraz önce CHP Muğla Milletvekili, kürsüde konuşurken elinde çekiçle telefon materyalini parçaladı. Sorum hem size hem de CHP Grup Başkanvekili'ne. Efendim, Genel Kurul'a çekiçle girilebilir mi? En azından uyarmak gerekmez mi? Halen bu çekiç Genel Kurul'da mıdır" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ'NDEN YANIT

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, çekicin Genel Kurul'dan çıkarıldığını düşündüğünü kaydederek, "Kötü niyetle kullanılmadığı için… Sayın Akçay, siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Genel Kurul'a girerken kimse milletvekillerini kontrol etmiyor. Kötü niyetle kullanılmak amacıyla getirilmiş bir çekiç değil. Ben arkadaşımdan rica ediyorum, çekici de dışarı çıkarsın. Bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum" diye yanıt verdi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Erbay, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi - Son Dakika
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