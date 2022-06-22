Burak Erbay: Söylendiği Gibi 20 Helikopter, 14 Uçak Yok. 4-5 Tane Helikopter Müdahale Ediyor

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan beri devam eden orman yangına etkin şekilde müdahale edilmediğini savundu. Erbay, "Bakanların söylediği gibi 20 tane helikopter de yok, 14 tane uçak da yok. 4-5 tane helikopter müdahale ediyor. Ama rüzgar böyle devam ederse geçen sene yaşadığımız felaketi bir kez daha yaşarız. Bir an önce etkin bir şekilde etkin müdahaleyi sağlayalım. Elimizde bulunan, kiralandığı söylenen helikopterleri, uçakları şu anda devreye sokalım" çağrısı yaptı.

Burak Erbay, Marmaris'in Bördübet mevkiinde dün akşam başlayan ve hala devam eden orman yangını ile ilgili bugün bölgede açıklama yaptı. Tüm gece bölgede çalışmaları takip ettiğini söyleyen Erbay, yangına müdahalenin yetersiz olduğunu öne sürdü. Erbay, şöyle konuştu:

"SÖYLENDİĞİ GİBİ 20 HELİKOPTER, 14 UÇAK YOK. 4-5 TANE HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR"

"Sabah gün ağardığında 20 helikopter ve 14 uçakla buraya müdahale edileceği söylendi. Yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda. Maalesef bakanların söylediği gibi 20 tane helikopter de yok, 14 tane uçak da yok. Sabah ağaralı birkaç saat oldu, dün geceden beri uyumaksızın biz de bölgesindeyiz, takip ediyoruz. Ama maalesef söylenen uçak ve helikopter ortada yok. 4-5 tane helikopter müdahale ediyor. Ama rüzgar böyle devam ederse ve 4-5 tane helikopterle müdahale sınırlı kalırsa gene geçen sene yaşadığımız felaketi bir kez daha yaşarız. Buradan uyarıyoruz, yetkililere rica ediyoruz. Bir an önce etkin bir şekilde etkin müdahaleyi sağlayalım. Elimizde bulunan, kiralandığı söylenen helikopterleri, uçakları şu anda devreye sokalım. Bildiğimiz kadarıyla başka ilde de devam eden yangın yok. Bir an önce yetkilileri bu yangına etkin bir şekilde müdahale etmeye davet ediyoruz. Yoksa geçen seneki felaketin benzerini yaşarız. Bütün Muğla'ya Marmaris'e geçmiş olsun. İnşallah herhangi bir vefat, yaralanma olmadan bu yangını sonlandırırız ve bu yangın söner."