Son Dakika Haberleri: Burak Gören: "Kazandığımız İçin Mutluyuz"

Burak Gören: "Kazandığımız İçin Mutluyuz"

4 saat önce

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Burak Gören:
Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, Galatasaray Doğa Sigorta galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Gören, "Türkiye Kupası bambaşka bir platform. Galatasaray ligin son döneminde formda bir takım. Ertuğrul Erdoğan'ın çalıştırdığı değerli bir takım Galatasaray, kendilerini kutluyorum. Hazırlık maçlarında kaybetmiş, ligde de ufak bir farkla kazanmıştık. Bugün de maç kopmadı. Bizim için çok önemliydi, kazandığımız için çok mutluyuz. Bizim adımıza da ligde ve kupadaki durumumuz bizi çok mutlu ediyor. Taraftarımızdan beklediğimiz desteği göremedik bu maç ama eminim ki cumartesi günü oynayacağımız yarı final maçında taraftarımız tribünlerde yerini alacaktır. Bugün her iki takım da kazanmayı hak etti. Hafta sonu lig maçında çok kötü oynayarak kaybettik ve aradan iki gün geçmesine rağmen takımım iyi toparladı" şeklinde konuştu.

Türk Telekom takımında maça 8 sayıyla katkı veren Reggie Redding ise, "Çok iyi savaştık. Rakibimiz kim olursa olsun Türk Telekom takımı her zaman hazır olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:15 Kaynak: İHA

Ankara, Sigorta, Galatasaray, Türk Telekom, Spor
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