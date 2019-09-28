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Burak Gören: "Zorlu bir yaz dönemi geçirdik"

1 saat önce

- Burak Gören: "Zorlu bir yaz dönemi geçirdik"ANKARA - Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Zorlu bir yaz dönemi geçirdik, sezona geç başladık.

- Burak Gören: "Zorlu bir yaz dönemi geçirdik"

ANKARA - Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Zorlu bir yaz dönemi geçirdik, sezona geç başladık. Aslında milli takımda olan oyuncularımız da vardı. Tam takım olarak geçen hafta İstanbul'da bir araya gelebildik. Orada 3 tane maç oynadık. Bu takımın kuruluş amaçlarından bir tanesi; biraz daha genç ve potansiyelli bir takım kurabilmekti" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 1. hafta müsabakasında Türk Telekom evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı ağırladı. Karşılaşmanın iki devresini de önde kapatan Türk Telekom, sezonun ilk galibiyetini 78-66'lık skorla aldı. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Zorlu bir yaz dönemi geçirdik, sezona geç başladık. Aslında milli takımda olan oyuncularımız da vardı. Tam takım olarak geçen hafta İstanbul'da bir araya gelebildik. Orada 3 tane maç oynadık. Bu takımın kuruluş amaçlarından bir tanesi; biraz daha genç ve potansiyelli bir takım kurabilmekti. Aldığımız Türk oyuncuların bir kısmı geçtiğimiz sene takımlarında çok fazla süre bulamayan oyunculardı. Son bir haftadır takımın ortaya koyduğu özveriden mutluyum. Galatasaray takımı teknik yapılanmayla birlikte geçen seneki kadrosunun büyük bölümünü elinde tutan bir takım. Maçın genelini elimizde tuttuk. Hep oyunun kontrolü elimizdeydi. Her açıdan önemli bir galibiyet. Her zaman söylediğim gibi son iki senedir Ankara basketbolu Telekom sayesinde çok önemli bir yere geldi" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarından gelen 'Kaybetseydiniz de bugün aynı soruyu soracaktım, takım olmayı nasıl başardınız' sorusu üzerine konuşan Gören, "Karakter olarak iyi karakterlerden oluşan bir takımız. Geçen sene yaptığımız hataların üzerine çok iyi çalıştık. Oyun olarak, karakter olarak kendimizi daha iyi geliştirdik. Kimya da iyi tuttu. Hem teknik heyet hem oyuncu grubu içerisinde pozitif bir hava olması önemliydi. İnşallah böyle de devam eder" şeklinde konuştu.

Burak Gören: Zorlu bir yaz dönemi geçirdik

Türk Telekom, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:31 Kaynak: İHA
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