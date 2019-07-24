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Burak Görgülü Talasgücü Belediyespor'da

18 dakika önce

Talasgücü Belediyespor dış transferde İçel İdmanyurdu Spor'dan kanat oyuncusu Burak Görgülü'yü transfer etti.

Burak Görgülü Talasgücü Belediyespor'da, System.String[]
Talasgücü Belediyespor dış transferde İçel İdmanyurdu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'dan kanat oyuncusu Burak Görgülü'yü transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler dış transferde Resul Ekrem Turhan ve Burak Gezer'in ardından Burak Görgülü ile anlaştı. Geçen sezon Mersin ekibi İçel Belediyespor forması giyen Burak Görgülü yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Futbol kariyerinde Yeşiltepespor, Menemenspor, Turgutluspor, Turanspor A.Ş, Bergama Belediyespor, Yeni Çanspor, Altınova Belediyespor, Sandıklıspor ve İçel İdmanyurdu Spor formaları giyen Burak Görgülü 2019-2020 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı terletecek. - KAYSERİ
Burak Gezer, İçel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
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