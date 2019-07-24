Burak Görgülü Talasgücü Belediyespor'da
18 dakika önce
Talasgücü Belediyespor dış transferde İçel İdmanyurdu Spor'dan kanat oyuncusu Burak Görgülü'yü transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
Talasgücü Belediyespor dış transferde İçel
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Son Dakika'>Spor
'dan kanat oyuncusu Burak Görgülü'yü transfer etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Lacivertliler dış transferde Resul Ekrem Turhan ve Burak Gezer
'in ardından Burak Görgülü ile anlaştı. Geçen sezon Mersin
ekibi İçel Belediyespor forması giyen Burak Görgülü yeni sezonda Talasgücü Belediyespor forması giyecek. Futbol
kariyerinde Yeşiltepespor, Menemenspor, Turgutluspor
, Turanspor A.Ş, Bergama
Belediyespor, Yeni Çanspor, Altınova
Belediyespor, Sandıklıspor
ve İçel İdmanyurdu Spor formaları giyen Burak Görgülü 2019-2020 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı terletecek. - KAYSERİ
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