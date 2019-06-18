Burak Hakkı Kapan, 2019 yazına hitlerine damga vuracak!

Genç DJ, günümüz sound'uyla düzenlediği şarkıya sesiyle de hayat verdi ve ortaya 2019 yazının hit'leri arasına girecek iddialı bir çalışma çıktı.

Müzik sektöründe adını Türkiye'nin en seçkin eğlence mekânlarında DJ'lik yaparak duyuran , ilk projesi "Pazara Kadar"ı DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. 2000'li yıllarda pop müziğe damgasını vuran ve Dünya Kupası'na da marş olan şarkı, genç DJ'in maharetli ellerinde yepyeni bir ruha büründü. Burak Hakkı Kapan, söz ve bestesi Yalçın Polat'a ait "Pazara Kadar" şarkısını günümüz sound'u ve melodileriyle harmanlayarak iddialı bir esere imza attı.

2019 YAZINA DAMGA VURDU.

DJ Burak Hakkı Kapan, "Pazara Kadar"ı yeniden düzenlemekle kalmadı, şarkıya sesiyle de hayat verdi. Pazara kadar şarksı 2.haftasında youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti ve digital platformlarda en popüler parçalar listesine girmeyi başardı.Kapan'ın başarılı yorumuyla ortaya 2019 yazının hit'leri arasında zirveye yerleşecek iddialı bir çalışma çıktı. Dijital platformlarda yayınlanır yayınlanmaz müzikseverlerden büyük ilgi gören çalışma, müzik dünyasında adeta bomba etkisi yarattı! Şarkıya Kemal Yıldız yönetmenliğinde çekilen hareketli klip de beğeni topladı. Çekimleri Alanya'nın en prestijli gece kulüplerinden Illusion Event Hall'de yapılan, şarkının enerjisini yansıtan özel renklerin kullanıldığı klipte Kapan'a yabancı dansçılar eşlik etti.

İLK SIRADA HEP DJ'LİK OLACAK

Burak Hakkı Kapan, ilk projesinin yakaladığı başarıya rağmen müzik yolculuğuna DJ olarak devam edecek: "Şarkıcılar korkmasın, ben şarkıcı olmayacağım. Benim için ilk sırada hep gönül verdiğim mesleğim; DJ'lik olacak. Ama zaman zaman böyle sürprizler de yapabilirim."