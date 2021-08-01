Burak Hakkı çiftlik hayatı yaşama nedenini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu şimdiki gençlerin şöhreti kolay yakaladığını dile getirdi ve ekledi: "Şu anki gençlere bakıyorum, çok çabuk şöhret yakalıyorlar. Bir süre sonra bunun geri dönüşümü olacak. Çıkışı ne kadar iyi hazmederseniz, inişi de o kadar iyi hazmedersiniz. Sonuçta 10 sene sonra hiç başrol oynayamayacaksınız, belki kimse de tanımayabilir sizi. Bunların hepsini düşünmek ve hazmetmek lazım."

Sporcu geçmişinden dolayı disiplin konusuna çok önem veren Hakkı "Oyunculukta da disiplin şart. Oyunculuk bütün mesleklerin en zirvesi diyebilirim. Bir süre sonra spor sizi bırakacak fiziksel olarak. Ama oyunculuk öyle değil, oyunculukta istiyorsanız 80-90 yaşına gelin kendinizi geliştirebilirsiniz" diye konuştu.