Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli golcümüz Burak Yılmaz, Lens maçında attığı 2 golle 3-0'lık galibiyetin mimarı olurken özellikle 40. dakikada kaydettiği jeneriklik gol geceye damga vurdu.

Uzak mesafeden ters ayağı olan sol ayağıyla Lens kalesine adeta bir füze gönderen 35 yaşındaki futbolcu, kaleci Jean-Louis Leca'yı çaresiz bırakarak örümcek ağlarını aldı. Burak Yılmaz'ın şık gölünde hem kalecinin hem de takım arkadaşı Jonathan David'in tepkisi sosyal medyayı salladı.

Jean-Louis Leca topun ağlara gidişini izledikten sonraki çaresiz görüntüsüyle sosyal medyada gündem olurken, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Jonathan David ise verdiği tepki ile hem Lille taraftarlarının hem de Türk futbolseverlerin duygularına tercüman oldu.

AYNISINI REGULION YAPTI

Premier Lig'de Mart ayında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 2-1 mağlup ederken Tottenham'ın Arjantinli futbolcusu Erik Lamela, inanılmaz bir gol atarak maça damgasını vurmuştu.

Reguilon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Lucas'ın pasıyla buluşan Lamela, bekletmeden 'rabona' vuruşu yapmış ve topu Thomas Partey'in bacakları arasından geçirerek ağlarla buluşturmuştu.

Golün ardından Tottenham'da Sergio Reguilon'un verdiği tepki de dikkat çekmişti. Reguilon, takım arkadaşının attığı gole tüm futbolseverler gibi inanamazken iki elini kafasına götürerek şaşkınlığını gizleyememişti.