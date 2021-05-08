Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı

08.05.2021 15:11

Fransa'nın Lille ekibinde dün akşam Lens'e karşı attığı golle futbolseverleri mest eden Burak Yılmaz'ın bu golüne takım arkadaşı Jonathan David'in tepkisi de geceye damga vurdu. Kanadalı futbolcunun Burak Yılmaz'ın golüne verdiği tepki, Kuzey Londra derbisinde Erik Lamela'nın şık golünde Reguilon'un verdiği tepkiyi anımsattı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli golcümüz Burak Yılmaz, Lens maçında attığı 2 golle 3-0'lık galibiyetin mimarı olurken özellikle 40. dakikada kaydettiği jeneriklik gol geceye damga vurdu.

Uzak mesafeden ters ayağı olan sol ayağıyla Lens kalesine adeta bir füze gönderen 35 yaşındaki futbolcu, kaleci Jean-Louis Leca'yı çaresiz bırakarak örümcek ağlarını aldı. Burak Yılmaz'ın şık gölünde hem kalecinin hem de takım arkadaşı Jonathan David'in tepkisi sosyal medyayı salladı.

Jean-Louis Leca topun ağlara gidişini izledikten sonraki çaresiz görüntüsüyle sosyal medyada gündem olurken, Burak Yılmaz'ın takım arkadaşı Jonathan David ise verdiği tepki ile hem Lille taraftarlarının hem de Türk futbolseverlerin duygularına tercüman oldu.

Burak'ın fantastik golü sonrası takım arkadaşı David'in verdiği tepki futbolseverlerin duygularına tercüman oldu

AYNISINI REGULION YAPTI

Premier Lig'de Mart ayında oynanan Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 2-1 mağlup ederken Tottenham'ın Arjantinli futbolcusu Erik Lamela, inanılmaz bir gol atarak maça damgasını vurmuştu.

Reguilon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Lucas'ın pasıyla buluşan Lamela, bekletmeden 'rabona' vuruşu yapmış ve topu Thomas Partey'in bacakları arasından geçirerek ağlarla buluşturmuştu.

Golün ardından Tottenham'da Sergio Reguilon'un verdiği tepki de dikkat çekmişti. Reguilon, takım arkadaşının attığı gole tüm futbolseverler gibi inanamazken iki elini kafasına götürerek şaşkınlığını gizleyememişti.

Burak'ın fantastik golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşının verdiği tepki sosyal medyayı salladı
Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı

Burak Yılmaz, Londra, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak'ın mest eden golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşı David'in verdiği tepki sosyal medyayı salladı - Son Dakika Spor


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