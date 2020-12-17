Manisaspor destek bekliyor - Son Dakika

Manisaspor destek bekliyor

17.12.2020 14:17
Manisaspor destek bekliyor, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Manisaspor'da genel sekreter Burak Işıklar, destek görememekten yakındı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Manisaspor'da genel sekreter Burak Işıklar, destek görememekten yakındı.

Göreve geldiklerinden beri kısıtlı imkanlarla kulübü yaşatma gayreti içinde olduklarını belirten Işıklar, "Bu zaman sürecinde çeşitli iftira ve engellemelere maruz kaldık. Fakat bunlar bizi yolumuzdan döndüremedi. Bu zamana kadar kısıtlı ancak bir o kadar değerli destekçilerimizin yardımları ve taraftarlarımızın desteği ile tesis sorunlarını, altyapının aktif hale gelmesini, yeni branşların kurulmasını ve transfer yasağı sıkıntılarını bir tescil dönemi de olsa çözerek Manisaspor'u ayakları üzerinde duran bir kulüp haline getirdik" diye konuştu.

"DESTEK OLMAK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ"

"Bu faaliyetler yapılırken beklediğimiz ve Manisaspor'umuzun hak ettiği desteği alamadığını görmekteyiz" diyen Işıklar, "Destek alamadığımız gibi sosyal medya üzerinden kulübümüzü yıpratan haberler yayınlandığını görüyoruz. Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmayan, ciddiyetten uzak ve mesnetsiz olmakla birlikte kulübümüze zarar veren açıklamalardır. Kulübümüze destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Ancak kulübü satacağımız yönündeki söylemleri de sadece gülerek izliyoruz. Biz ilk günden beri Manisa'da bulunan ve Manisaspor'a sevgi duyan tüm vatandaşlarımızı birlik ve beraberliğe davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"PERSONELİMİZ, FUTBOLCULARIMIZ VE HOCALARIMIZ ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİYORLAR"

Koronavirüs pandemisinin herkesi etkilediğini dile getiren Işıklar, "Dünya üzerinde yaşanan pandemi sebebi ile herkesin ve her kurumun yaşadığı maddi sıkıntıları bizde kulüp olarak yaşıyoruz. Personelimiz, futbolcularımız ve hocalarımız bu noktada çok büyük fedakarlık gösteriyorlar. Takımımız son haftalarda oynadığı güzel oyun ve aldığı puanlar ile gelecek için umut veriyor. Manisaspor yakın zamanda gerçek Manisalıların desteği ve iyi niyetle çalışan yönetiminizin çaba ve gayretleri ile eski günlerine dönecektir. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi: İnananlar asla kaybetmezler. İnancını kaybetme!" şeklinde konuştu.


Manisaspor destek bekliyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisaspor destek bekliyor - Son Dakika Spor


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