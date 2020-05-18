Burak Kapacak'a kancayı taktılar - Son Dakika

Burak Kapacak'a kancayı taktılar

beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Burak Kapacak'a kancayı taktılar, System.String[]

beyazlı kulübün kapısını çaldı. Ancak Bursaspor yönetimi korona virüs sürecinde oyuncunun düşük bedelle satılacağı ihtimali bulunduğu için transfere sıcak bakmıyor.


Bursaspor'un genç yeteneği Burak Kapacak, oynadığı futbolla kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Antrenman performansı ile de hocalarının gözüne giren genç yeteneği bir çok kulüp transfer edebilmek için Bursaspor'un kapısını çalmaya başladı.


Bursaspor'dan geçtiğimiz yıl bir çok genç oyuncuyu kadrosuna katan Başakşehir'in Burak Kapacak'ta ısrarcı olduğu öğrenildi. Menajer vasıtasıyla haber gönderen İstanbul ekibi, Burak Kapacak'ın fiyatını sordu.


Le Havre hamlesi


Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen de Burak Kapacak'a kancayı taktı. Bursaspor'un bir başka genç oyuncusu Ramazan Keskin ile ısrarla ilgilenen Paul Le Guen'in Fransa'da çalıştırdığı Le Havre kulübü, listeye Burak Kapacak ve Ali Akman'ı da ekledi. Yine eski Bursasporlular Ertuğrul Ersoy ile Umut Meraş'ı kadrosuna katan Le Havre kulübü yetkilileri Burak Kapacak, Ali Akman ve Ramazan Keskin için yeşil-beyazlı kulübün kapısını çaldı.


Fenerbahçe'ye gol attı, radara girdi


Bir başka İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin de Burak Kapacak için haber gönderdiği öğrenildi. Sezon başında Bursa'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Fenerbahçe'ye gol atan Burak Kapacak, sarı-lacıvertli kulübün radarına girdi. Fenerbahçe'nin menajerler aracılığı ile Bursaspor kulübüne haber gönderdiği ifade edildi.


Öte yandan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un da Burak Kapacak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Bordo-mavili takımın Burak Kapacak ile nabız yokladığı belirtildi.


Bursaspor kulübünün tutumu nasıl olacak


Öte yandan genç oyuncular için kulüplerin sıraya girmesi üzerine Bursaspor yönetimi de kendi arasında mini bir zirve gerçekleştirdi. Bursaspor kulübü, korona virüs sürecinde gelen tekliflerin düşük olacağını tahmin ediyor. Özellikle, teklif yapan kulüplerin bu süreci fırsata çevirmek istedikleri, oyuncunun değerini düşürmek istedikleri konusunda Bursaspor yönetimi hem fikir oldu. Bursaspor kulübünün hedefinin ise değerinin altında teklif gelmesi durumunda, Burak Kapacak'ı bir sezon daha takımda tutmak olduğu ifade edildi.


Bu sezon 15 maçta forma giyen genç oyuncu 7 asist ile, ligin en çok asist yapan oyuncuları arasında yer alıyor. Sezon başında Bursaspor ile masaya oturan Burak Kapacak, 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. - BURSA

Fenerbahçe, Bursaspor, Le Havre, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 02:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Burak Kapacak'a kancayı taktılar - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti İngiliz devi Arsenal, Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın peşinde İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 20:55:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Kapacak'a kancayı taktılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]