Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" dedi.

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor'dan 21 yaşındaki Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte 77 numaralı formayı giyecek Burak Kapacak, Ülker Stadyumu'nu gezdi. Kapacak yaptığı açıklamada, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.(FOOTĞRAFLI)