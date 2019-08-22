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Burak Karabacak ameliyat oldu

8 dakika önce

Geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Bayburt İl Özel İdarespor'da takımın başarılı kalecilerinden Burak Karabacak, ameliyat edildi.

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Geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Bayburt İl Özel İdarespor'da takımın başarılı kalecilerinden Burak Karabacak, ameliyat edildi.

Erzurum kampında sol el baş parmağı kırılan başarılı kaleci, Trabzon'da operatör doktor Hakan Çelik tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Burak Karabacak'ın 3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Karabacak, Bayburt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:49 Kaynak: DHA
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