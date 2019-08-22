Burak Karabacak ameliyat oldu
8 dakika önce
Geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Bayburt İl Özel İdarespor'da takımın başarılı kalecilerinden Burak Karabacak, ameliyat edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:49 Kaynak: DHA
Geçtiğimiz sezon TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Bayburt İl Özel İdarespor'da takımın başarılı kalecilerinden Burak Karabacak, ameliyat edildi.
Erzurum kampında sol el baş parmağı kırılan başarılı kaleci, Trabzon'da operatör doktor Hakan Çelik tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Burak Karabacak'ın 3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı öğrenildi.
Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı Ricardo Quaresma: Sonsuza dek Beşiktaş Galatasaray'dan TFF'ye Kostas Mitroglou bildirimi Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı