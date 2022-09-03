Türk kadınları İdlib'de saç bakımlarını yaptıkları yetimlerin gönüllerine sevgi bağı ördü - Son Dakika
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Türk kadınları İdlib'de saç bakımlarını yaptıkları yetimlerin gönüllerine sevgi bağı ördü

03.09.2022 13:09
Türk kadınları İdlib'de saç bakımlarını yaptıkları yetimlerin gönüllerine sevgi bağı ördü

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye'nin İdlib iline gelen 22 gönüllü kadın, saçlarına bakım yaptıkları 1000 yetim kız çocuğunun yüzünü güldürdü.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Türkiye'nin farklı bölgelerinden Suriye'nin İdlib iline gelen 22 gönüllü kadın, saçlarına bakım yaptıkları 1000 yetim kız çocuğunun yüzünü güldürdü.

Sosyal medya platformu Human Movie Team ve Yetim Vakfı iş birliğiyle Suriyeli yetim ve öksüz kız çocukları için başlatılan, "Saçlara Örgü Yüreklere Kardeşlik" projesi, 4. kez hayata geçirildi.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde yürütülen projeye, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 22 gönüllü katıldı.

1-2 Eylül tarihlerindeki etkinlikte, sınır hattındaki Babıska Kampı'nda yaşayan 1000 Suriyeli kız çocuğunun saç kesimi ve bakımları yapıldı.

Programa katılanlar arasında sanatçı-sunucu İkbal Gürpınar da yer aldı.

Saçları gönüllüler ve kuaförler tarafından örülen yetim kız çocuklarına giysi, kırtasiye ürünleri ve oyuncak gibi hediyeler verildi.

Gönüllüler, bu projeden ne kadar mutlu olduklarına şahit oldukları kız çocuklarının saçlarını tararken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Saçımı yaptılar, bana hediyeler verdiler"

Saç bakımı yapılan çocuklardan Emeni Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İdlib'in güneyindeki Maarratinnuman ilçesinden göç ettiğini belirten Muhammed, "Bana hediyeler de verdiler. Daha öncesinde saçımla annem ilgileniyordu." dedi.

Hama'nın doğu kırsalından ailesiyle göç eden çocuklardan Rahme Bekkur da büyük mutluluk duyduğunu belirterek programı düzenleyenlere teşekkür etti.

Hamalı çocuklardan Ayşe Mervan da "Saçımı yaptılar. Bana hediyeler verdiler. Su ikram ettiler, onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

-"(Çocukların) kendilerine güvenlerinin tazelendiğini söylediler"

Proje Koordinatörü Yönetmen Tülay Gökçimen, "Projeyle dünyaya çocukların öncesi ve sonrası fotoğraflarını servis ederek bu çocukların bakım gördükleri zaman ne kadar iyi hissettiklerini, ne kadar iyi ve güzel gözüktüklerini, hayata bakışlarını ve umutlarının arttığını ve onları dünyanın fark etmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Gökçimen, dünyanın farklı noktalarında, özellikle mülteci kamplarında bu projeyi devam ettirmek istediklerini vurgulayarak "Bu projenin geri dönüşlerini uzmanlara sorduğumuzda 'çocukların okul başarısının arttığını ve kendilerine güvenlerinin tazelendiğini' söylediler." ifadelerini kullandı.

Savaş bölgesindeki çocukların sevgiye ihtiyaç duyduğunu belirten Gökçimen, çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

"Kelebekler gibi mutluluktan sağa sola koştuklarını gördük"

Yetim Vakfı yetkililerinden Hanzade Nur Keskin ise daha önce hiç kuaför masasına oturmamış yetim kız çocuklarıyla güzel anlar yaşadıklarını aktardı.

Keskin, "Burada çeşitli oyunlar oynadık. Onların burada kelebekler gibi mutluluktan sağa sola koştuklarını gördük. Hep birlikte bu güzel anılara şahitlik ettik. Hakikaten bu çok güzel unutamadığım bir an." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk kadınları İdlib'de saç bakımlarını yaptıkları yetimlerin gönüllerine sevgi bağı ördü - Son Dakika

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