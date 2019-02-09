Burak Kartal'ı Uçurdu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş
sahasında Bursapsor'u konuk ediyor. Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Atiba'nın topuk pasıyla ceza alnı içinde topla buluşan Gökhan'ın açtığı etkili ortayı, Ertuğrul kademeye girerek kornere yolladı. 22. dakikada Burak Yılmaz
'ın kafayla indirdiği topa Güven Yalçın
isteği gibi vuramayınca top auta çıktı. 24. dakikada Lens'in açtığı ortaya altı pasta Burak Yılmaz dokundu. Ancak meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti. 36. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinden kazanılan frikikte Ljajic'in vuruşu Bursaspor
savunmasına çarparak yan ağlara gitti. 37. dakikada Adem Ljajic
'in arapasında çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Lens'in şutunda Muhammed tehlikeyi önledi. 40. dakikada Lens'in pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
48. dakikada Dorukhan'ın ceza alanına gönderdiği topta Ljajic'in vuruşunda kaleci Muhammed tehlikeyi önledi. 50. dakikada Dorukhan'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 58. Ljajic'in ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı. 62. dakikada Vergini'ye yaptığı baskı sonu topu kaparak ceza alanına sarkan Burak Yılmaz düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 2-0 84. dakikada Adem Ljajic'in açtığı ortaya kaleci Muhammed müdahale edemedi. Vida'nın kafa vuruşu ise auta çıktı. 90+1. dakikada gelişen Bursaspor atağında Karius önce sol çaprazdan Yusuf Erdoğan
'ın şutunu ardından dönen topta da Kubilay'ın sert şutunu kornere çeldi.
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan
xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık
xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx (Necip dk. 82 ?), Dorukhan xxx, Atiba xxx, Lens xxx (Kagawa dk. 67 xx), Güven xxx (Caner dk. 73 x), Ljajic xxx, Burak xx Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Muhayer, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Ertuğrul xxx, Vergini xx, Umut Meraş xxx, Badjii xx, Aytaç xx (Kubilay dk. 75 x), Yusuf xx, Latolevici xx (Lima
dk. 46 xx), Saivet x (Shehu dk. 54 x), Umut x Yedekler: Okan, Chedjou, Onur, Furkan, Ramazan, Burak, Furkan Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Burak Yılmaz (dk. 40 ve 62) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Caner Erkin
(Beşiktaş), Aytaç (Bursaspor)
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)