Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı
4 dakika önce
TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç'ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Maganda kurşunu ile yaralandığı belirlenen Burak Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu ifade edildi.
Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar FETÖ ile korkutulan yaşlı kadın 5 milyon liralık villasını sattı