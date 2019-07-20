Son Dakika Haberleri: Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı

4 dakika önce

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı.

Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı, System.String[]
TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde maganda kurşununun kaşına isabet ettiği Burak Yamaç (15) ağır yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu belirtildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Eskala Yaylası'nda meydana geldi. Lise 2'nci sınıf öğrencisi Burak Yamaç, tatil için geldiği yaylada arkadaşları ile oyun oynarken, bir anda kanlar içerisinde yere yığıldı. Yamaç, çevredekilerin yardımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yamaç'ın sağ kaşının üzerinden mermi girişi tespit edildi. Maganda kurşunu ile yaralandığı belirlenen Burak Yamaç'ın sağ gözünü kaybetme riski olduğu ifade edildi.
Jandarma, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.


Şalpazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi Black Mirror dizisi Çeşme'de gerçek oldu! Instagram profiline bakmadan içeriye almıyorlar FETÖ ile korkutulan yaşlı kadın 5 milyon liralık villasını sattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:18:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak, kaşına isabet eden maganda kurşunuyla yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]