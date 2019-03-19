Son Dakika Haberleri: Burak King: "6 Ay Yeni Bir Şarkı Yapmasanız Geride Kalıyorsunuz"

Burak King: "6 Ay Yeni Bir Şarkı Yapmasanız Geride Kalıyorsunuz"

1 saat önce

Şarkıcı Burak King, müzik piyasasına her gün yeni bir ismin katıldığını söyleyerek, "O kadar çok şarkı ve yeni isim çıkıyor ki 6 ay yeni bir şarkı yapmasanız geride kalıyorsunuz o yüzden de gece gündüz çalışıp yeni bir şeyler üretiyoruz" dedi.

Burak King:
Şarkıcı Burak King, müzik piyasasına her gün yeni bir ismin katıldığını söyleyerek, "O kadar çok şarkı ve yeni isim çıkıyor ki 6 ay yeni bir şarkı yapmasanız geride kalıyorsunuz o yüzden de gece gündüz çalışıp yeni bir şeyler üretiyoruz" dedi.

"Günah Benim Suç Benim","Koştum Hekime", "Yanıyoruz" ve "Var Git" teklileriyle toplamda milyonlarca izlenmeye ulaşan Burak King, önceki akşam Mustafa Can Keser'in sahibi olduğu Ortaköy'de bulunan mekanda sahne aldı. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Burak King, "Çağ çok değişti, yeni nesile ayak uydurmak gerçekten çok zor. Eskiden çıkan bir albüm ya da tekliden sonra sanatçılar 6 ay ara verebiliyordu ancak şu anda o kadar çok şarkı ve yeni isim çıkıyor ki 6 ay yeni bir şarkı yapmasanız geride kalıyorsunuz o yüzden de gece gündüz çalışıp yeni bir şeyler üretiyoruz" dedi.

Sanatçı, tüm dijital platformlarda rap şarkıların zirvede olmasını "Altın Çağ" olarak nitelendirerek, "Yıllarca acaba ne zaman olacak diye bekliyorduk şu anda insanlardan daha çok kıymet görüyor" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:07 Kaynak: İHA

Ortaköy, Magazin
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