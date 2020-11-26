Burak Kızılhan: Bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder - Son Dakika

Burak Kızılhan: Bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder

26.11.2020 16:47
Burak Kızılhan: Bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder, System.String[]

Burak Kızılhan, "Farkındalık yaratabildiysek, bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder" dedi.

Burak Kızılhan, "Farkındalık yaratabildiysek, bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün 2018 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası HeForShe için iş birliği yaptığı BM Kadın Birimi'nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için başlattığı 25-10 Aralık tarihleri arasındaki 16 günlük aktivizm kampanyasıyla ilgili FBTV'de açıklamalarda bulundu.Burak Kızılhan'ın açıklamaları şu şekilde: "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaklaşık iki sene önce, Başkanımız Sayın Ali Koç'un önderliğinde camiamızın toplumsal gücüne inanarak bir yola çıktık. Sporun gücü ile sporda ve toplumda eşitliğin sağlanması adına Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin dayanışma hareketi olan HeForShe'ye dahil olduk. Kadınların ve kız çocuklarının haklarının korunması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yaşam hakkına saygılı bireyler yetiştirilmesi konusunda harekete geçen ilk spor kulübü olmanın gururu ve sorumluluğu ile bu konuda pek çok adım attık. Bu hareketin parçası olduğumuzdan beri, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Simla Türker Bayazıt'ın liderliğinde sayısız ilki gerçekleştirdik. Sporcularımıza ve çalışma arkadaşlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verdik. Geçen yıl ilk defa 'Kadına Şiddete Karşı Aktivizm' kampanyasında etkin bir şekilde rol aldık. Kulübümüzün marka gücünü ve etki alanını kullanarak sahaya çıktığımız, salona adım attığımız, paylaşım yaptığımız her yerde farkındalık yaratmak için çaba gösterdik, 'Kadına karşı şiddet suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!' mesajını hep bir ağızdan paylaştık. Bu konudaki içeriklerimiz kamu spotu olarak pek çok ulusal kanalda yer aldı. Bu sene ise kulüp olarak  #TahammülümüzYOK mesajı etrafında birleştik. Tüm sporcularımızla ve çalışanlarımızla birlikte çok önem verdiğimiz kadına şiddete karşı 'buradayız' dedik. Gerek sporcularımız ve antrenörlerimizin Twitter üzerinden yaptığı zincirle, gerekse kulüp çalışanlarımız ve Başkanımızın yer aldığı videomuz ile bu yılki manifestomuzu kamuoyu ile paylaştık, kadına şiddete, haksızlığa asla tahammülümüz olmadığını yüksek sesle dile getirdik. Bunlarla ilgili dün üyelerimizden, camiamızdan çok kıymetli destek mesajları aldık. Aynı duyguları paylaştığımızı, aynı yerde durduğumuzu çok kuvvetli bir şekilde hissettirdiler.Fenerbahçe, toplumun kalbindedir. Toplumdan ayrı bir yerde duran bir yapı değil, bütünün bir parçasıdır. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Toplumun hassasiyetini en derinde hisseder, özümser, paylaşır. Aynı zamanda da öncüdür. Dolayısıyla büyük bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu sorumluluğun gereği olarak Kadın Basketbol Takımımız, dün oynadıkları maça #TahammülümüzYOK mesajını taşıyan tişörtlerle çıktılar. Aynısını futbolda ve voleybolda da gerçekleştireceğiz. Bir insanda dahi farkındalık yaratmayı çok kıymetli buluyoruz. Çünkü bir insan sadece 'bir insan' demek değil, aynı zamanda onun çevresi de demek. Bu alanda bir farkındalık yaratabildiysek, bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder. Biz Fenerbahçe olarak, sarı-lacivertin olduğu her yerde, her fırsatta, geleceği eşitlikle resmetmek ve daha aydınlık yarınlara ulaşmak için kadınlar ve kız çocukları adına üzerimize düşeni var gücümüz ile yapacağız."

Burak Kızılhan: Bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder

Fenerbahçe Spor Kulübü, Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Kızılhan: Bir kadının dahi, şiddetten uzak kalması adına mesafe kat edebildiysek, bu bizi çok mutlu eder - Son Dakika Spor


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