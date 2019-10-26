Son Dakika Haberleri: Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"
Son Dakika Güncel Burak Kızılhan: 'Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik'

Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"

1 saat önce

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim olarak tam şeffaflık vurgusunu ilke edindiklerini belirterek, "Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

Burak Kızılhan:

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim olarak tam şeffaflık vurgusunu ilke edindiklerini belirterek, "Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin yeni genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu. Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihi bir gün yaşadığı belirten Kızılhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25. yıllık üyeliğini doldurmuştur. Kendileri buraya katılarak bizleri şereflendirecektir. TSK'nın Suriye'de yürüttüğü barış pınarı harekatının neden olması gerektiği başta olmak üzere hepimiz biliyoruz. Bu tarihi operasyonda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah devletimize askerlerimize güç kuvvet versin" dedi.

"CAMİAMIZ BİZİ DESTEKLESİN"

Yönetim şekli hakkında görüşlerini bildiren Kızılhan, "Tam şeffaflık vurgusunu bizler yönetim kurulu olarak ilke edindik. Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık. Camiadan tek beklentimiz bu dönüşüm programı çerçevesinde bizlere inanmaları ve bir an olsun desteklerini eksik etmemeleridir" şeklinde konuştu.

(İHA)

Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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