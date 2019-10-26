Son Dakika Haberleri: Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"
Son Dakika Spor Burak Kızılhan: 'Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik'

Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"

18 dakika önce

- Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"İSTANBUL - Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim olarak tam şeffaflık vurgusunu ilke edindiklerini belirterek, "Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya...

- Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"

İSTANBUL - Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim olarak tam şeffaflık vurgusunu ilke edindiklerini belirterek, "Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık" diye konuştu.

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin yeni genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu. Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihi bir gün yaşadığı belirten Kızılhan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 25. yıllık üyeliğini doldurmuştur. Kendileri buraya katılarak bizleri şereflendirecektir. TSK'nın Suriye'de yürüttüğü barış pınarı harekatının neden olması gerektiği başta olmak üzere hepimiz biliyoruz. Bu tarihi operasyonda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah devletimize askerlerimize güç kuvvet versin" dedi.

"Camiamız bizi desteklesin"

Yönetim şekli hakkında görüşlerini bildiren Kızılhan, "Tam şeffaflık vurgusunu bizler yönetim kurulu olarak ilke edindik. Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren tüm projelerimizi belirlediğimiz yol haritaları doğrultusunda uygulamaya geçirip adımlar atmaya başladık. Camiadan tek beklentimiz bu dönüşüm programı çerçevesinde bizlere inanmaları ve bir an olsun desteklerini eksik etmemeleridir" şeklinde konuştu.

Burak Kızılhan: Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik

Burak Kızılhan, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçelilere sesleniyor Real Madrid'in yıldızı Jovic, Ljajic'in eski sevgilisi Sofija ile yakalandı Galatasaray'da Falcao krizi: Bu kadar para boşuna mı verildi?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:12:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak Kızılhan: "Tam şeffaflık vurgusunu ilke edindik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]