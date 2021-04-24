Burak Kızılhan: Yok sayılan yalnız kulübümüzün şampiyonlukları değil aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti'nin futbol tarihidir

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantı, Yüksek Divan Kurulu Üyelerinin videolu mesajları ile devam etti. Ardından ise Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu açıkladı.

Burak Kızılhan, "19 Mart 2021 tarihinde Bankalar Birliği ile anlaşma imzalayarak kulübümüzü finansal anlamda düzlüğe çıkarma hedefimiz de nefes alma adına önemli bir adım attık. Anlaşmaya göre borçlarımız 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında ana para ödemesiz olmak koşuluyla 2+7 şeklinde toplam 9 yıllık bir planda yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıkları ve Bankalar Birliği'ne teşekkürlerimizi sunarız" dedi."YOK SAYILAN YALNIZ KULÜBÜMÜZÜN ŞAMPİYONLUKLARI DEĞİL AYNI ZAMANDA DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN FUTBOL TARİHİDİR"6 Mart 2021'de 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların sayılması ile ilgili TFF'ye resmi başvurunun yapıldığını dile getiren Burak Kızılhan, "Daha sonra ise talebimizdeki haklılıklarımızı ispatlayacak ek dokümanları da federasyonumuzla paylaştık. 1959 öncesi sayılmasını istediğimiz 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan yalnız kulübümüzün şampiyonlukları değil aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti 'nin futbol tarihidir. Kupalar layık olduğu değere kavuşacak ve Türkiye'nin en çok şampiyonluğu sahip kulübü olarak hakkımızı alacağız" diye konuştu."EROL BULUT'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ " Futbol A takımının yoğun maç temposunda zirve mücadelesini sürdürdüğünü belirten Burak Kızılhan, "25 Mart tarihinde teknik direktörümüz Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sezon boyu verdiği emek için kendisine teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna kadar ise sportif direktörümüz Emre Belözoğlu , Futbol A Takım Direktörü olarak mesai vermeye devam edecek. Yarınki Kasımpaşa maçı öncesinde lig lideri Beşiktaş ile aramızdaki 3 puanlık bir fark bulunuyor. Kalan 6 maçta göstereceğimiz performans ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmekten büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.SEÇİMLİ GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDUBurak Kızılhan ayrıca, Fenerbahçe tüzüğüne göre yönetimin 3 yıl süre ile görev aldığını hatırlattı. Seçimli genel kurul yapabilmek için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kızılhan, gerekli iznin alınmasıyla seçimli genel kurulu yapma hakkını elde edeceklerini ve 29-30 mayıs tarihlerinde seçim heyecanını yaşayacaklarını kaydetti. Çoğunluk sağlanmama durumunda ise genel kurulun 5-6 haziranda çoğunluk aranmaksızın yapılacağını ifade etti.Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Futbol A Takım İdari Menajeri Volkan Ballı , Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Öznur Kablo Takım Menajeri Nalan Ramazanoğlu, Fenerbahçe Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Selma Altay Rodopman, Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ve Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt, ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. - İstanbul