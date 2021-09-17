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Burak Kut gençlik sırrını açıkladı - Son Dakika

Burak Kut gençlik sırrını açıkladı

17.09.2021 00:50
Burak Kut gençlik sırrını açıkladı, System.String[]

Türk pop müziğinin 'Bebeto' lakaplı prensi Burak Kut, Bomonti Fine adlı mekanda izleyici karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, gençlik sırrını da verdi. İşte detaylar...

Türk pop müziğinin 'Bebeto' lakaplı prensi Burak Kut, Bomonti Fine adlı mekanda sahneye çıktı. Kut, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pademi dönemin kendisine artıları olduğunu söyleyen Kut, "Uzun zaman hayal ettiğim stüdyoyu hayata geçirme imkanım oldu evimde ve yıllardır bana kızan "Neden daha sık üretmiyorsun?" diyen sevenlerime karşılık vermek için yaptım bunu. Çokça şarkı yazdım ve bu dönemden iyi faydalandım. Yaklaşık 50'ye yakın beste yaptım. Bunların çoğu piyasaya çıkabilir durumda. Benim için verimli geçti. Tabii ki müzisyen arkadaşlarımız için ağır geçti. Biz de bunu telafi etmek için üretmeye devam edeceğim" dedi.

'Kendime çok dikkat ediyorum'

90'lı yılların başında genç kızların hayranlığıyla adından söz ettiren Burak Kut'un fit hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı "Yıllar geçse de Burak Kut hala aynı. Nasıl bu kadar genç kalabiliyorsunuz?" şeklindeki soruya "Kendime çok dikkat ediyorum. Çokta abartmıyorum. Takdiri ilahi diyorum buna... Genetik avantaj. Kendimi korumak adına belli başlı sırlarım da var. Onu da sizlere burada anlatmayacağım" diye cevap verdi.

Burak Kut gençlik sırrını açıkladı
Burak Kut gençlik sırrını açıkladı
Burak Kut gençlik sırrını açıkladı

Burak Kut, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burak Kut gençlik sırrını açıkladı - Son Dakika Magazin


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