Burak Önal; Google Algoritmalarının Değişimine Dikkat Çekti - Son Dakika

Burak Önal; Google Algoritmalarının Değişimine Dikkat Çekti

11.05.2021 12:43
Burak Önal; Google Algoritmalarının Değişimine Dikkat Çekti, System.String[]

Kurumsal firmaların arasındaki rekabet, dijital dünyada da oldukça ileri düzeydedir. Google aramalarında üst sıralarda olmanın yanı sıra, daha fazla ziyaretçi çekmek e bu ziyaretçilerin sürekliliğini kazanmak ise, çoğu zaman zordur.

Google algoritmalarının değişiminin de web sitelerinin sıralamalarını etkilediğinin üzerini çizen Burak Önal; 2021 yılında Google Algoritmasında oluşan büyük değişime, web sitelerinin hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Site Hızları Kullanıcı Deneyimi İçin Oldukça Önemli

Crabs Media kurucu ortaklarından olan Burak Önal; site hızlarının kullanıcı deneyimi için önemli olduğunun altını çizdi. Organik sıralamanın belirlenmesinde, site hızlarını daha fazla dikkate alan Google algoritmalarına dikkat edilmesini söyleyen Burak Önal; 2021 yılında Google algoritmasındaki değişime, web sitelerinin hazırlıklı olması gerektiğini de vurguladı.

Mayıs 2019'da Lighthouse performans skoru güncellenmiş ve bu güncellemeye göre birçok web sitesinin hızının, beklenenin çok altında olduğunun görüldüğünü söyleyen Burak Önal; web sitelerinin SEO çalışmalarının ve performans skorunun da önemli değişimlere uğrayacağının altını çizdi.

İhracat Firmaları Dijital Pazarlamaya Önem Vermeli

Pandemi süreciyle birlikte internet kullanımının üst seviyeye çıktığının altını çizen Burak Önal; ihracat firmalarının dijital pazarlamaya, daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.

We Are Social ve Hootsuite verilerine göre 2020 yılında, dünya da 4,5 milyar internet kullanıcı olduğu açıklandı. Aynı şekilde ülkemizde de TÜİK verilerine göre; 16-74 yaş arası internet kullanıcılarının 2019'daki kullanıcı sayıları %75,3 oldu. 2020 yılında pandemi sürecinde yapılan araştırmalarda bu oran %79'lara yükseldi.

Bu verilere göre ihracat firmalarının dijital pazarlamaya önem vermesi durumunda, daha geniş kitlelere ulaşabileceğinin altını da çizen Burak Önal; kullanıcı deneyiminin üst seviyede olduğu web siteleri ile, marka bilinirliğinizi, hizmet ve ürünlerinizi, çok daha kolay pazarlayabileceğini de söyledi.

Burak Önal; Google Algoritmalarının Değişimine Dikkat Çekti

Pandemi, İhracat, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Burak Önal; Google Algoritmalarının Değişimine Dikkat Çekti - Son Dakika


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