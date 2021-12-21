Burak Özçivit adliyeden ayrıldı - Son Dakika

Burak Özçivit adliyeden ayrıldı

İSTANBUL - Oyuncu Burak Özçivit'in, başrol oyuncusu olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit'in yargılanmasına başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit'in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.