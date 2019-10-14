Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti
Son Dakika Güncel Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti

Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti

1 saat önce

Burak Özçivit Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Burak Özçivit Altınyıldız Classics için objektif karşısına geçti, System.String[]

Burak Özçivit Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Altınyıldız Classics 'ten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam ediyor.

Altınyıldız Classics 2019-20 Sonbahar/Kış Kolkesiyonu için objektif karşısına geçen Burak Özçivit, oldukça keyifli geçen çekimlerde tüm kıyafetlerin seçim aşamalarında yer aldı.

Burak Özçivit'in stilinden ilham alan Altınyıldız Classics 2020 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, tarzıyla dikkat çeken stil sahibi erkeğin her gününe eşlik ediyor.

Her biri kendi içerisinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlar sayesinde her parça hem şık hem de casual tarzda yorumlanabiliyor.

Koleksiyonun öne çıkan parçalarından çizgili lacivert ceket, gömlek ve kravatla ofise, tişört ve puffer yelekle hafta sonuna devam edebilme özelliği ile bu çok yönlü stilin en iyi temsilcilerinden biri oluyor.

Burak Özçivit, Altınyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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