Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit'e Kazakistan'da hayranlarından yoğun ilgi
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Burak Özçivit'e Kazakistan'da hayranlarından yoğun ilgi

1 saat önce

Burak Özçivit 15. Eurasia Uluslararası Film Festivali onur konuğu olarak gittiği Kazakistan'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burak Özçivit'e Kazakistan'da hayranlarından yoğun ilgi, System.String[]
Burak Özçivit 15. Eurasia Uluslararası Film Festivali onur konuğu olarak gittiği Kazakistan'da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burak Özçivit 30 Haziran'da başlayan 15. Eurasia Uluslararası Film Festivali onur konuğu olarak Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'a gitti. Özçivit'in Kazak hayranları yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Merkez Konser Salonunda Burak Özçivit'i karşılayan Kazakistanlı genç kızlar selfie çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı. Festivalde konuşma yapan Özçivit, Türkiye'den herkese selam getirdiğini ifade ederek, "Kazakistan'a benim ikinci gelişim. Ata topraklarına geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Burak Özçivit gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan sinemasıyla işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu tarihsel bir filmde Kazakistanlı yapımcılar ve aktörlerle çalışmak istediğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için, Kazakistanlı yapımcılar ve aktörler ile ortak projeler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kazakistan aktörleriyle birlikte çalışmayı çok isterim" diye konuştu.

Kazakistan'da düzenlenen film festivaline Çin, Fransa, Rusya, Makedonya, İtalya, Filipinler, İsrail, Ukrayna, Avustralya, Tacikistan, Güney Kore, Belarus, İran, Özbekistan ve Japonya'dan oyuncular katıldı.

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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
Film Festivali, Burak Özçivit, Kazakistan, Magazin
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