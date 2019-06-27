Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
Son Dakika Magazin Haber

Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi

1 saat önce

Yüzü olduğu markanın Romanya'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi, System.String[]
Yüzü olduğu markanın Romanya'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti.  Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
bükreş, altınyıldız, burak özçivit, romanya, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Sunucu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a gönderme: Allah kolaylık versin Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağını duyurdu Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]