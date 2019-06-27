Burak Özçivit'e Romanya'da yoğun ilgi
1 saat önce
Yüzü olduğu markanın Romanya'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:43 Kaynak: DHA
Yüzü olduğu markanın Romanya
'daki yeni mağaza açılışına katılan Burak Özçivit
, hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya'yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM'de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Romanya'da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, "Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya'da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
- İstanbul
Oyuncu Seray Sever, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı
Sunucu Onur Büyüktopçu'dan Seda Sayan'a gönderme: Allah kolaylık versin
Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağını duyurdu
Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım anlaşmalı olarak boşandı