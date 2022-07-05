Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten 3 bin lira para cezası - Son Dakika
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Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten 3 bin lira para cezası

05.07.2022 15:29

Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten 3 bin lira para cezasıİSTANBUL Oyuncu Burak Özçivit, başrol oyuncusu olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten 3 bin lira para cezası

İSTANBUL Oyuncu Burak Özçivit, başrol oyuncusu olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada "hakaret" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Oyuncu Burak Özçivit'in, başrol oyuncusu olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"150 kişinin olaya tanıklığı vardır"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yunus Gümüş, "Tüm taraflarca kabul edilen bu olay ile ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık avukatı Serkan Toper ise, "Müştekilerin ve tanıkların anlatımları hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır" diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

'Hakaret' suçundan 3 bin lira para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Burak Özçivit'in "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman ile sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak günlüğü 30 liradan 100 gün olmak üzere toplamda 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Suç tarihi itibariyle sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmaması, dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışlarının olmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burak Özçivit'e set çalışanlarına hakaretten 3 bin lira para cezası - Son Dakika

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