Burak Özçivit hediye yerine bağış istedi
18.12.2020 10:26
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: "Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum.
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir duyuru da yayınladı: "Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği yararına bir kampanya sayfası açtım. Büyük, küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım."
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