Son Dakika Haberleri: Burak Özçivit ile 'Başarıyı Üstünde Taşı' dediler
Son Dakika Güncel Burak Özçivit ile 'Başarıyı Üstünde Taşı' dediler

Burak Özçivit ile 'Başarıyı Üstünde Taşı' dediler

27 dakika önce

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in yeni sezon reklam filminde oynadı.

Burak Özçivit ile 'Başarıyı Üstünde Taşı' dediler, System.String[]

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, reklam yüzü olduğu Altınyıldız Classics'in yeni sezon reklam filminde oynadı.

Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıtıyor. 'Başarıyı üstünde taşı' sloganıyla yola çıkan reklam filminde herkes Burak Özçivit'in giysilerine 'Başarılı' diyerek iltifat ediyor. Çekimlerdeki tüm kıyafetlerin seçim aşamasında yer alan Burak Özçivit, her biri kendi içinde rahatlıkla kombinlenebilen hem şık hem casual tarzda yorumlanabilen çok yönlü tasarımlarla karşımıza çıkıyor.

Rabarba imzasını taşıyan markanın 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu reklamının yönetmen koltuğunda Uygar Kutlu oturuyor.

(İHA)

Burak Özçivit, Altınyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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