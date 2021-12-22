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Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan - Son Dakika

Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan

22.12.2021 17:12
Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde on beş yıldır bıçak ve kılıç ustalığı yapan Sinan Erşen, yaptığı kılıçlardan bir tanesini ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kullandığını söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde on beş yıldır bıçak ve kılıç ustalığı yapan Sinan Erşen, yaptığı kılıçlardan bir tanesini ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kullandığını söyledi.

15 yıl önce hobi olarak bıçak ve kılıç yapmaya başlayan Sinan Erşen, binlerce yıllık bir geleneği yaşatıyor. Geleneksel yöntemler kullanan Erşen'in, Amerika'dan Katar'a birçok ülkeden talep gören kılıçlarından birini, Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit kullanıyor. Bandırma'da 25 yıldır anahtarcılık yapan 47 yaşındaki Sinan Erşen, binlerce yıllık geleneksel yöntemleri kullanarak Damascus çeliğinden kılıçlar yapıyor. 15 yıl önce hobi amaçlı bıçak yapmaya başlayan Erşen, o dönem Biga'da görev yapan Bornova Kaymakamı Fatih Genel'in yönlendirmesiyle kılıç yapmaya yöneldi. Kılıç yapımında ustalaşan Erşen, Fetih 1453 ve Türkler Geliyor: 'Adaletin Kılıcı' filmlerinde kullanılan kılıç ve mızrakları da yaptı. Son olarak ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in dizide kullandığı kılıcı da yapan Sinan Erşen, kılıçlarının tamamının el emeği olduğunu söyledi.

(Ömer Turan/ İHA)

Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan
Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan
Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan

Amerika Birleşik Devletleri, Burak Özçivit, Balıkesir, Katar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burak Özçivit'in kılıcı Bandırma'dan - Son Dakika


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